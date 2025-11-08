Il giornalista Nicolò Schira ne parla nel suo post sul social X.
"Il Milan sta monitorando uno dei migliori giovani talenti brasiliani: gli osservatori del Milan hanno osservato l'attaccante del Vasco da Gama Rayan (nato nel 2006) tre volte negli ultimi mesi. Rayan è stato il giocatore più giovane nella storia del Vasco a segnare un gol in una partita ufficiale".
Rayan è un talento davvero interessante che potrebbe rinforzare la fascia destra del Milan e inserire un'altra opzione per l'attacco futuro, visto che può giocare su tutto il fronte offensivo.
