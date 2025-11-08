Pianeta Milan
Milan, Rayan sempre nel mirino: “Osservato tre volte”. Colpo di calciomercato in arrivo?

Calciomercato Milan, il giornalista Nicolò Schira fa il punto su un possibile colpo in casa rossonera: sotto osservazione il talento Rayan del Vasco da Gama
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Manca sempre meno alla prossima sessione di calciomercato. Il Milan potrebbe andare alla ricerca di alcuni giocatori interessanti per il proprio futuro. Per gennaio molto potrebbe dipendere dalle prestazioni del club in queste settimane: se il Diavolo dovesse essere ancora in corsa per lo scudetto, è possibile che la dirigenza possa rinforzare la rosa per puntare agli obiettivi stagionali.

Rayan nel mirino del Milan

Non solo gennaio, il club potrebbe pensare anche a investimenti importanti in vista della prossima stagione. Il Milan starebbe seguendo un talento brasiliano molto interessante. Ecco di chi si tratta.

Il giornalista Nicolò Schira ne parla nel suo post sul social X.

"Il Milan sta monitorando uno dei migliori giovani talenti brasiliani: gli osservatori del Milan hanno osservato l'attaccante del Vasco da Gama Rayan (nato nel 2006) tre volte negli ultimi mesi. Rayan è stato il giocatore più giovane nella storia del Vasco a segnare un gol in una partita ufficiale".

Rayan è un talento davvero interessante che potrebbe rinforzare la fascia destra del Milan e inserire un'altra opzione per l'attacco futuro, visto che può giocare su tutto il fronte offensivo.

