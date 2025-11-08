Igli Tare ha concluso il suo primo calciomercato da DS del Milan | (Getty Images)

Calciomercato Milan, i rossoneri giocheranno questa sera contro il Parma. Una partita molto importante perché poi ci sarà la pausa per le partite delle nazionali. Al rientro la sfida con l'Inter nel primo derby stagionali. Importantissimo chiudere al meglio. A gennaio, poi, il club potrebbe pensare a investimenti importanti? Potrebbe dipendere dai risultati del Milan da stasera a fine dicembre. La dirigenza potrebbe pensare a investire se il club dovesse trovarsi in una buona posizione e ancora in corsa per il sogno scudetto. PROSSIMA SCHEDA