La conferenza stampa di Allegri pre Parma-Milan in diretta | LIVE News

La scelta per l'attacco e quanti minuti ha Pulisic: "Pulisic si è allenato due volte. Sta bene fisicamente. Non ha un fisico che ha bisogno di lavorare tantissimo, sta già bene, ma non so quanti minuti avrà. Rafa Leao e Nkunku hanno giocato bene con la Roma come centravanti. Anche se non ha fisicità ha vinto tanti duelli e ha fatto bene tecnicamente. Rafa Leao ha i crampi perché è stato fermo tanto e non ha la migliore condizione. La normalità deve essere quella partita, non un evento sporadico. Vale per lui e per tutti. Domani abbiamo una partita che vale altri tre punti. Bisogna giocare meglio".