" Rayan del Vasco da Gama. A me risulta che il Milan lo abbia seguito più volte". Il giornalista Fabrizio Romano parla del calciomercato del Milan nel suo ultimo video su 'YouTube'. Si è parlato spesso di possibili nomi per il futuro del club, tra cui appunto l'esterno classe 2006 Rayan. Il giocatore potrebbe essere nel mirino del club, ma ci potrebbero essere delle difficoltà.

Romano aggiunge nel suo video: "Piace al Milan a livello di scouting. Ma ha dei costi sempre più proibitivi: andiamo oltre i 35/40 milioni di euro tra parte fissa, tasse. Inoltre stanno arrivando i club inglesi. Piace al Milan, ma andarlo a prenderlo in questo momento diventa sempre più difficile, stanno arrivando i club inglesi".