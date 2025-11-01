Il calciomercato del Milan, a gennaio, potrebbe essere molto importante. E' ancora presto per capire in che condizioni arriverà la squadra di Massimiliano Allegri, ma è possibile che il Diavolo si possa muovere per coprire qualche buco in rosa. In estate il lavoro è stato decisamente lungo, ma non è stato del tutto perfetto. La squadra, infatti, potrebbe avere bisogno di altri innesti per chiudere alla grande il lavoro fatto in estate. Ecco in quali ruoli si potrebbe muovere il Milan. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA