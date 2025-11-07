Calciomercato Milan, Longari svela il sogno 'impossibile' per gennaio

Il calciomercato di gennaio è ancora lontano ma il Milan inizia a pensare alle strategie da adottare per regalare a Massimiliano Allegri i rinforzi necessari per completare la rosa in vista delle seconda parte di stagione. In questi primi mesi di stagione, si è capito che il problema più grande dei rossoneri coincide con il ruolo che dall'addio di Olivier Giroud non è mai stato affidato all'uomo giusto. Ovviamente parliamo della punta. Prima Morata, poi Giménez non sono mai riusciti a sostituire con successo il nove francese che ha regalato l'ultimo scudetto ai rossoneri.

Calciomercato Milan, Longari svela il sogno "impossibile" di Tare

Una parte dell'editoriale di Gianluigi Longari uscito su Sportitalia è dedicata proprio ai piani dei dirigenti rossoneri in vista del calciomercato di riparazione, svelando il nome irrealizzabile sul taccuino di Tare. L'esperto giornalista di mercato rivela che la punta che il Milan sta sognando è Robert Lewandowski, finito ai margini del progetto Barcellona e in scadenza a giugno. Sottolinea, però, che l'operazione non è facilmente realizzabile a gennaio. Longari scrive: "Il Barcellona non ha risorse economiche per programmare un investimento importante a metà stagione. Lo farà in estate per il ruolo di centravanti".