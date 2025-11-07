Sandro Tonali, centrocampista italiano classe 2000, non si è sbilanciato sul suo futuro a Newcastle: l'ex numero 8 del Milan, di fatto, ha aperto le danze di calciomercato sul suo nome già per la prossima estate. Ecco la situazione attuale

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione di calciomercato su Sandro Tonali , classe 2000 , ex centrocampista del Milan che, dal 2023 , gioca in Inghilterra nelle fila del Newcastle . Questo perché, dopo il successo delle 'Magpies' in Champions League contro l' Athletic Bilbao a 'St. James's Park', Tonali ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro che, per la prima volta, hanno lasciato in piedi qualsiasi scenario.

Calciomercato, l'ex Milan Tonali sul suo futuro: "Non voglio dire che ..."

«Se mi immagino un futuro a lungo qui? È una domanda difficile perché nel calcio bisogna pensare stagione dopo stagione. Non voglio dire che resterò qui dieci anni e poi magari fra due o tre andarmene. Voglio pensare solo a me stesso», ha dichiarato Tonali. I tifosi inglesi, secondo il 'CorSera', non hanno preso bene queste parole del giocatore. Che, giova ricordare, durante il periodo di sospensione dal gioco per via della squalifica per scommesse, ha prolungato il suo contratto fino al 2029.