Tonali, parlando di come funziona il calciomercato, ha preso ad esempio il trasferimento di Alexsander Isak, passato dal Newcastle al Liverpool per 150 milioni di euro nell'ultimo giorno della recente sessione estiva. «L’estate scorsa è stata difficile per noi, per Alex, ma questo è il calcio. Se hai un’opzione nella tua vita, un’altra squadra che ti cerca, devi pensare a tutto. Ecco perché non voglio dire “resto per i prossimi dieci anni”, anche se ora sono felice qui».
Le 'Magpies' avevano fissato il prezzo in 100 milioni di euro—
Ma cosa potrebbe realmente succedere nel prossimo futuro? Escluso che Tonali possa andare via in questa stagione, nel calciomercato invernale. Possibile, invece, che possa scatenarsi un'asta milionaria nell'estate 2026. Le 'Magpies', già la scorsa estate, avevano fissato in 100 milioni di euro il prezzo per lasciarlo andare. Fuori budget per i club italiani. Ma la Juventus, con il direttore sportivo François Modesto in prima linea, non ha mai smesso di pensare in questi anni al giocatore.
Già seguito nella stagione in cui il DS bianconero era Cristiano Giuntoli. E lui, il ragazzo, cosa vorrebbe? Tonali, secondo il quotidiano generalista, agli amici confida che gli piacerebbe un giorno tornare al Milan. La realtà è che l’estate prossima sarà uno dei protagonisti del calciomercato: solo le big della Premier League potranno sostenere le cifre dell’investimento? Staremo a vedere.
