Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, Tonali ‘si mette sul mercato’: addio al Newcastle in estate? Ecco quanto costa

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Tonali ‘si mette sul mercato’: addio al Newcastle in estate? Ecco quanto costa

Tonali sul mercato? Aperta asta milionaria: Juventus interessata, ma lui vorrebbe ...
Sandro Tonali, centrocampista italiano classe 2000, non si è sbilanciato sul suo futuro a Newcastle: l'ex numero 8 del Milan, di fatto, ha aperto le danze di calciomercato sul suo nome già per la prossima estate. Ecco la situazione attuale
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione di calciomercato su Sandro Tonali, classe 2000, ex centrocampista del Milan che, dal 2023, gioca in Inghilterra nelle fila del Newcastle. Questo perché, dopo il successo delle 'Magpies' in Champions League contro l'Athletic Bilbao a 'St. James's Park', Tonali ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro che, per la prima volta, hanno lasciato in piedi qualsiasi scenario.

Calciomercato, l'ex Milan Tonali sul suo futuro: "Non voglio dire che ..."

—  

«Se mi immagino un futuro a lungo qui? È una domanda difficile perché nel calcio bisogna pensare stagione dopo stagione. Non voglio dire che resterò qui dieci anni e poi magari fra due o tre andarmene. Voglio pensare solo a me stesso», ha dichiarato Tonali. I tifosi inglesi, secondo il 'CorSera', non hanno preso bene queste parole del giocatore. Che, giova ricordare, durante il periodo di sospensione dal gioco per via della squalifica per scommesse, ha prolungato il suo contratto fino al 2029.

LEGGI ANCHE

Tonali, parlando di come funziona il calciomercato, ha preso ad esempio il trasferimento di Alexsander Isak, passato dal Newcastle al Liverpool per 150 milioni di euro nell'ultimo giorno della recente sessione estiva. «L’estate scorsa è stata difficile per noi, per Alex, ma questo è il calcio. Se hai un’opzione nella tua vita, un’altra squadra che ti cerca, devi pensare a tutto. Ecco perché non voglio dire “resto per i prossimi dieci anni”, anche se ora sono felice qui».

Le 'Magpies' avevano fissato il prezzo in 100 milioni di euro

—  

Ma cosa potrebbe realmente succedere nel prossimo futuro? Escluso che Tonali possa andare via in questa stagione, nel calciomercato invernale. Possibile, invece, che possa scatenarsi un'asta milionaria nell'estate 2026. Le 'Magpies', già la scorsa estate, avevano fissato in 100 milioni di euro il prezzo per lasciarlo andare. Fuori budget per i club italiani. Ma la Juventus, con il direttore sportivo François Modesto in prima linea, non ha mai smesso di pensare in questi anni al giocatore.

LEGGI ANCHE: Milan, il nuovo difensore può arrivare dalla Serie A: ecco il colpo che non ti aspetti >>>

Già seguito nella stagione in cui il DS bianconero era Cristiano Giuntoli. E lui, il ragazzo, cosa vorrebbe? Tonali, secondo il quotidiano generalista, agli amici confida che gli piacerebbe un giorno tornare al Milan. La realtà è che l’estate prossima sarà uno dei protagonisti del calciomercato: solo le big della Premier League potranno sostenere le cifre dell’investimento? Staremo a vedere.

Leggi anche
Milan, il nuovo difensore può arrivare dalla Serie A: ecco il colpo che non ti aspetti
Rinnovo Saelemaekers: distanza con il Milan tra offerta e richiesta. I dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA