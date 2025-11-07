Nell'ultima estate di calciomercato il Milan - per una precisa scelta della dirigenza e dello staff tecnico - ha allestito una rosa senza troppi giocatori di movimento. Appena 19, più i portieri, sono stati ritenuti sufficienti per affrontare una stagione, la 2025-2026, che vede purtroppo il Diavolo fuori dalle competizioni europee. I tanti infortuni e acciacchi riportati in quest'avvio di annata, però, ha indotto il CEOGiorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri a considerare l'innesto di 2-3 giocatori di qualità a gennaio. PROSSIMA SCHEDA