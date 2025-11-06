Sandro Tonali, ex calciatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sports, dove ha voluto parlare del suo futuro

Sandro Tonali, ex calciatore del Milan , è stato intervistato dai microfoni di Sky Sports, dove ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul suo futuro, molto discusso ultimamente. L'ex centrocampista rossonero non ha voluto fare false promesse ai tifosi del Newcastle, ribadendo che vuole pensare 'stagione per stagione'. Tonali infatti, nell'ultima sessione di calciomercato, è stato al centro di numerose chiacchiere che parlavano di un suo ipotetico ritorno in Italia alla corte della Juventus. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

"Nel calcio devi ragionare stagione per stagione. Non voglio promettere di stare qua per 10 anni e poi andarmene dopo due, tre, quattro, cinque stagioni. Io voglio ragionare stagione per stagione. Questo è il calcio. La scorsa estate è stata difficile per noi per la situazione di Alexander Isak, ma il calcio è così. Quando hai la possibilità di unirti ad un altro club devi pensare a tutto ciò che ne comporta. Ora sono felice qua, non penso a nessun’altra squadra”.