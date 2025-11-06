Pianeta Milan
Bartesaghi ed Estupinan: per la fascia sinistra del Milan nasce il duello. Ecco cosa dicono i numeri

Bartesaghi ed Estupinan: per la fascia sinistra del Milan nasce il duello. Ecco cosa dicono i numeri

Nasce il duello tra Bartesaghi ed Estupinan: chi è il migliore per il Milan? I numeri
Estupinan e Bartesaghi si potrebbero presto giocare la fascia sinistra del Milan: chi giocherà titolare nell'undici di Max Allegri? L'analisi di Gazzetta.it
Con il recupero dall'infortunio di Estupinan, Allegri potrebbe avere presto un dubbio per quanto riguarda la fascia sinistra del Milan. Chi giocherà da titolare tra lui e il giovane Bartesaghi? Il sito de 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato la squadra e come cambia a seconda di chi giochi tra i due. Secondo la rosea, la differenza maggiore arriva dai passaggi progressivi ricevuti, quelli che portano la palla più vicino alla porta avversaria.

Parma-Milan, ecco il duello tra Bartesaghi ed Estupinan

Bartesaghi, infatti, ha una media di 8.88 a partita, Estupinan di 3.69. Il terzino italiano è molto più coinvolto nell'azione rossonera, trovando spazio per ricevere il pallone in fase avanzata. Estupinan, al contrario, è più statico. L’ecuadoriano ha una percentuale maggiore di passaggi completati e un numero superiore nei passaggi progressivi: 4,58 a partita contro 1,70 di Bartesaghi. Così come è in vantaggio nei passaggi tentanti: 57,56 a partita contro i 45,44 dell'italiano.

Altri dati interessanti sull'attacco: sugli “expected assisted goal” vince Bartesaghi con una media di 0,18 a partita contro Estupinan che ha la media ferma a 0,10. Anche nelle “shot creating action” Bartesaghi è davanti con una media di 2,52 a partita, contro i 2,15 di Estupinan. L'ecuadoriano, vince però nelle conduzioni palla, nel dribbling e nei tocchi nell’area avversaria. E in difesa? Secondo Gazzetta.it i dati premiano Estupinan soprattutto sugli intercetti e i duelli vinti. Chi sarà il titolare della fascia sinistra del Milan? La scelta finale ad Allegri, ma i rossoneri hanno due ottime alternative.

