Altri dati interessanti sull'attacco: sugli “expected assisted goal” vince Bartesaghi con una media di 0,18 a partita contro Estupinan che ha la media ferma a 0,10. Anche nelle “shot creating action” Bartesaghi è davanti con una media di 2,52 a partita, contro i 2,15 di Estupinan. L'ecuadoriano, vince però nelle conduzioni palla, nel dribbling e nei tocchi nell’area avversaria. E in difesa? Secondo Gazzetta.it i dati premiano Estupinan soprattutto sugli intercetti e i duelli vinti. Chi sarà il titolare della fascia sinistra del Milan? La scelta finale ad Allegri, ma i rossoneri hanno due ottime alternative.