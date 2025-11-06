Pianeta Milan
Milan-Roma è la partita scelta da 'DAZN' per il suo format 'BordoCam'. Saelemaekers-Guida, le urla e i cambi di Allegri e non solo. Gli spunti dalle panchina a San Siro
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Altro appuntamento con il format di DAZN 'BordoCam' in cui si vanno a sviscerare le partite della Serie A viste dalle panchina. Questa settimana torna il Milan con il racconto della vittoria contro la Roma per 1-0. Come si vede dal video, il Diavolo entra in campo in ritardo per un tampone al naso al giovane Bartesaghi, con il discorso pre fischio iniziale tenuto da Modric. Allegri chiede subito a Leao di allargarsi chiedendo calma alla sua squadra con la Roma all'attacco nei primi minuti. Dopo 7 minuti di gioco Allegri decide di cambiare mettendo la difesa a quattro segnalandolo a Gabbia con il Milan che gioca con un 4-3-3. Altro ritocco tattico con Ricci largo e un 4-4-2 con Allegri che non riesce a comunicarlo al 23esimo minuto del primo tempo.

Primo confronto tra l'arbitro Guida e Saelemaekers dopo un fallo di El Aynaoui. Il belga viene richiamato con Guida che gli dice: "E' solo un richiamo, ma non devi fare così". Allegri non esulta al gol di Pavlovic. L'obiettivo dell'allenatore è quello di abbassare De Winter, ma non riesce a farsi capire dal belga tanto da mandare un collaboratore dall'altra parte del campo per dirlo. Inizio del secondo tempo a favore totalmente del Milan con Allegri che ride in modo sarcastico dopo il palo colpito da Nkunku.

Continua poi il duello tra Saelemaekers e Wesley. Dopo un contatto Allegri lo abbraccia con Dybala che dice: "Alex perché fai le pagliacciate". E Cristante: "Vatti a prendere le coccole". Dopo il calcetto di Guida al belga, l'esterno rossonero lo riferisce alla sua panchina, ma Landucci lo calma. Allegri carica il neo entrato Loftus-Cheek: "Ruben, dai dai". Poi chiama Tomori per il cambio a un Leao che esce con i crampi. Solito show di Max che chiede quanto manca. Al fischio finale scappa via negli spogliatoi con i giocatori del Milan a festeggiare la vittoria con la Curva rossonera.

