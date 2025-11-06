Continua poi il duello tra Saelemaekers e Wesley. Dopo un contatto Allegri lo abbraccia con Dybala che dice: "Alex perché fai le pagliacciate". E Cristante: "Vatti a prendere le coccole". Dopo il calcetto di Guida al belga, l'esterno rossonero lo riferisce alla sua panchina, ma Landucci lo calma. Allegri carica il neo entrato Loftus-Cheek: "Ruben, dai dai". Poi chiama Tomori per il cambio a un Leao che esce con i crampi. Solito show di Max che chiede quanto manca. Al fischio finale scappa via negli spogliatoi con i giocatori del Milan a festeggiare la vittoria con la Curva rossonera.