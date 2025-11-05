Parma-Milan, sorride Allegri: Pulisic recuperato, ma contro i gialloblù...

Verso Parma-Milan, Allegri ritrova Pulisic in vista del match in programma sabato sera al Tardini: l'americano è tornato a lavorare in gruppo, ma contro i gialloblù potrebbe partire dalla panchina. Le ultime

Nel prossimo turno di campionato valevole per l'11a giornata di Serie A, il Milan farà visita al Parma di mister Cuesta. I rossoneri si trovano secondi in classifica assieme a Roma e Inter ed a meno uno dalla capolista Napoli. Quello contro i gialloblù è un match importante per il Diavolo che vuole conquistare altri punti preziosi in vista del derby contro i nerazzurri in programma il 23 novembre.