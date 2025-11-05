Pianeta Milan
PARMA-MILAN

Verso Parma-Milan, Allegri recupera Pulisic per il match del Tardini. La sua presenza…

Parma-Milan, sorride Allegri: Pulisic recuperato, ma contro i gialloblù...
Verso Parma-Milan, Allegri ritrova Pulisic in vista del match in programma sabato sera al Tardini: l'americano è tornato a lavorare in gruppo, ma contro i gialloblù potrebbe partire dalla panchina. Le ultime
Nel prossimo turno di campionato valevole per l'11a giornata di Serie A, il Milan farà visita al Parma di mister Cuesta. I rossoneri si trovano secondi in classifica assieme a Roma e Inter ed a meno uno dalla capolista Napoli. Quello contro i gialloblù è un match importante per il Diavolo che vuole conquistare altri punti preziosi in vista del derby contro i nerazzurri in programma il 23 novembre.

Parma-Milan, Allegri recupera Pulisic

Proprio in vista della gara contro i gialloblù arrivano ottime notizie per Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, nella giornata di oggi è tornato a lavorare in gruppo Christian Pulisic.

Lo statunitense non gioca dal match contro la Juventus (in cui sbagliò un calcio di rigore), a causa di una lesione di basso grado al bicipite femorale destro riscontrato in un match amichevole con gli Stati Uniti. Il suo infortunio generò polemiche in quanto il ct statunitense, Pochettino, mando in campo l'ex Chelsea già acciaccato durante un'amichevole contro l'Australia.

