Milan, Allegri carica Pavlovic: l'aspirazione del tecnico rossonero

Pavlovic è sempre più un leader della difesa del Milan: il tecnico Massimiliano Allegri lo vuole plasmare nello stile di un suo ex giocatore ai tempi della Juventus. Vediamo di chi si tratta
Dopo un'annata oggettivamente complicata Strahinja Pavlović sembra essere rinato sotto la guida del tecnico, Massimiliano Allegri. Il difensore serbo è ora uno dei punti fermi della difesa del Milan: aldilà dei due gol segnati l'ex Salisburgo è già tra i migliori difensori del campionato. Fisicità in fase difensiva e progressione in avanti, come successo in occasione del gol di Pulisic contro il Napoli, sono caratteristiche che non tutti anno.
Milan, il piano di Allegri per Pavlovic
—
Dietro al rendimento di Pavlovic ci sarebbe una strategia di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il tecnico livornese vorrebbe far diventare il serbo quello che è stato per lui Giorgio Chiellini ai tempi della Juventus. Il quotidiano romano sottolinea che i due si assomigliano non solo esteticamente, ma anche per caratteristiche: entrambi sono mancini.