Milan, Pavlovic leader della difesa di Allegri: il tecnico vuole farlo diventare come un suo ex giocatore

Milan, Allegri carica Pavlovic: l'aspirazione del tecnico rossonero
Pavlovic è sempre più un leader della difesa del Milan: il tecnico Massimiliano Allegri lo vuole plasmare nello stile di un suo ex giocatore ai tempi della Juventus. Vediamo di chi si tratta
Dopo un'annata oggettivamente complicata Strahinja Pavlović sembra essere rinato sotto la guida del tecnico, Massimiliano Allegri. Il difensore serbo è ora uno dei punti fermi della difesa del Milan: aldilà dei due gol segnati l'ex Salisburgo è già tra i migliori difensori del campionato. Fisicità in fase difensiva e progressione in avanti, come successo in occasione del gol di Pulisic contro il Napoli, sono caratteristiche che non tutti anno.

Milan, il piano di Allegri per Pavlovic

Dietro al rendimento di Pavlovic ci sarebbe una strategia di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il tecnico livornese vorrebbe far diventare il serbo quello che è stato per lui Giorgio Chiellini ai tempi della Juventus. Il quotidiano romano sottolinea che i due si assomigliano non solo esteticamente, ma anche per caratteristiche: entrambi sono mancini.

Lo schema di Allegri sta dunque favorendo il classe 2001 che è anche più libero di spingere in avanti e sfrutta meglio la sua fisicità. Il suo spirito guerriero inoltre sta caricando molto i tifosi che lo stanno considerando come nuovo idolo.

