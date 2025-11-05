Pianeta Milan
Moggi promuove il Milan: “Allegri ha insegnato ai suoi giocatori l’arte della sofferenza per poi …”

Moggi sul Milan: 'Allegri ha capito come curare l'ammalato rossonero'
L'ex dirigente Luciano Moggi ha promosso l'impatto di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan: le sue dichiarazioni alla luce dei risultati ottenuti fin qui dai rossoneri in campionato
Dopo dieci giornate il Milan si trova secondo in classifica al pari di Inter e Roma a quota 21 punti ed a meno uno dalla capolista Napoli che comanda con 22. Con sette gol subiti i rossoneri sono, al momento, una delle migliori difese del campionato. Si tratta di un cambio di passo evidente rispetto alla scorsa stagione dove la difesa milanista faceva acqua da tutte le parti.

Milan, le parole di Moggi su Allegri

Sono dunque altrettanto evidenti i progressi fatti dai rossoneri sotto la guida di Massimiliano Allegri. Ad analizzare l'impatto del tecnico livornese sulla panchina del Diavolo è stato l'ex dirigente Luciano Moggi il quale ha espresso parole importanti sull'ex Juventus. Ecco le sue dichiarazioni riportate dalle colonne di Libero.

"Allegri evidentemente ha capito come curare l’ammalato rossonero. Allegri ha insegnato ai suoi giocatori l’arte della sofferenza per contenere gli avversari, per poi ripartire e cercare di vincere”.

