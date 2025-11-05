Moggi sul Milan: 'Allegri ha capito come curare l'ammalato rossonero'

L'ex dirigente Luciano Moggi ha promosso l'impatto di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan: le sue dichiarazioni alla luce dei risultati ottenuti fin qui dai rossoneri in campionato

Dopo dieci giornate il Milan si trova secondo in classifica al pari di Inter e Roma a quota 21 punti ed a meno uno dalla capolista Napoli che comanda con 22. Con sette gol subiti i rossoneri sono, al momento, una delle migliori difese del campionato. Si tratta di un cambio di passo evidente rispetto alla scorsa stagione dove la difesa milanista faceva acqua da tutte le parti.