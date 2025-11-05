Pianeta Milan
Milan, l’annuncio a sorpresa di Giménez sui social: “Da mesi vivo questa situazione. Ora …”

Milan, Giménez: 'Da mesi ho un infortunio alla caviglia. Dolore aumentato, devo fermarmi'
Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, getta (momentaneamente) la spugna: aumentato il dolore per il problema alla caviglia che si trascina da tempo, il 'Bebote' ha deciso di fermarsi per curarsi e per porvi rimedio. Il post
Santiago Giménez, attaccante che il Milan ha prelevato per 35 milioni di euro, bonus inclusi, nel calciomercato invernale 2025 dal Feyenoord, non sta vivendo di certo un gran momento con i rossoneri. Finora, infatti, il classe 2001 ha trovato il gol soltanto in Coppa Italia, il 23 settembre scorso, nel 3-0 del Diavolo a 'San Siro' contro il Lecce, fallendo l'appuntamento con la rete in tutti gli altri match di campionato.

Milan, Giménez si ferma: "Devo recuperare dall'infortunio alla caviglia"

Oltretutto, nei giorni scorsi, suo papà Christian, detto 'Chaco', ha rivelato a 'Fox Sports Mexico' come il figlio giocasse condizionato da "un problema alla caviglia che va e viene". Nella notte italiana, è arrivata la conferma del numero 7 del Milan che, in un post pubblicato sui propri canali social ufficiali, ha annunciato la volontà di fermarsi per tutte le cure del caso e per porre rimedio ad una situazione divenuta non più tollerabile.

"Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo", ha esordito il 'Bebote' nel suo post. "Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è aumentato: è arrivato il momento di fermarmi. Adesso devo concentrarmi sul recupero e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Dio ha il controllo. Grazie per il supporto, a presto!". 

L'attaccante messicano, che salterà dunque Parma-Milan di sabato 8 novembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Tardini' e che non si unirà alla sua Nazionale per la tornata di convocazioni di questo mese, punta a rientrare dopo la sosta nelle migliori condizioni psico-fisiche possibili.

