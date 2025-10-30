Pianeta Milan
Parla il papà di Gimenez: “Santiago ha un problema alla caviglia che va e viene”

Intervistato negli studi di FOX Sports Mexico dopo Atalanta-Milan, Christian Gimenez, padre di Santiago, ha rilasciato delle dichiarazioni
Intervistato negli studi di FOX Sports Mexico dopo la sfida tra Atalanta e Milan di martedì sera, Christian Gimenez, padre di Santiago Gimenez, ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione fornita dai ragazzi di Massimiliano Allegri sul terreno di gioco della New Balance Arena:

Milan, le parole del padre di Gimenez

"Il primo tempo è stato molto equilibrato , ma l'Atalanta ha giocato leggermente meglio. Nel secondo tempo il Milan ha trovato un assetto migliore, credo grazie all'ingresso di Nkunku che ha giocato piuttosto bene. Anche Ricci sta ritrovando il suo livello, mentre Santiago ha un problema alla caviglia che va e viene, e credo che abbia ricevuto un colpo, per questo ha chiesto di essere sostituito, è molto difficile che Santi chieda di essere sostituito, ma beh, non so cosa sia successo, non ho ancora potuto parlare con lui, ma il Milan si allontana, perché beh, credo che la partita con il Pisa fosse fondamentale, perché beh, lì aveva, lì ha perso due punti"

Il giornalista esordisce dicendo che i rossoneri ne hanno recuperato uno, grazie al gol di Athekame: "Sì, sì, quasi, sì, alla fine, sì, sì. E rimane con la sensazione di aver perso" risponde Gimenez Senior.

Il padre del Bebote ha poi parlato della condirne fisica del figlio: "Ha un fastidio che va e viene, e ci sono momenti in cui si sveglia bene, senza problemi, beh, ha giocato senza alcun problema, e poi ritorna, ci sono giorni in cui sente più dolore, altri giorni meno, e la realtà è che, beh, niente, alla fine, sta giocando e....

Il giornalista chiese se riesce a sopportare questo tipo di dolore:"Non si sa, perché ci sono momenti in cui soffre molto e altri in cui non sente alcun dolore, quindi è molto strano".

Chaco Gimenez ha poi continuato dicendo cosa può fare il figlio per trattare questo dolore: "Trattamenti, esercizi e tutto il resto. Prima di questa partita stava bene, perché ho parlato con lui ed era super bene, si sentiva bene, quindi...".

 

