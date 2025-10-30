Il giornalista esordisce dicendo che i rossoneri ne hanno recuperato uno, grazie al gol di Athekame: "Sì, sì, quasi, sì, alla fine, sì, sì. E rimane con la sensazione di aver perso" risponde Gimenez Senior.
Il padre del Bebote ha poi parlato della condirne fisica del figlio: "Ha un fastidio che va e viene, e ci sono momenti in cui si sveglia bene, senza problemi, beh, ha giocato senza alcun problema, e poi ritorna, ci sono giorni in cui sente più dolore, altri giorni meno, e la realtà è che, beh, niente, alla fine, sta giocando e....
Il giornalista chiese se riesce a sopportare questo tipo di dolore:"Non si sa, perché ci sono momenti in cui soffre molto e altri in cui non sente alcun dolore, quindi è molto strano".
Chaco Gimenez ha poi continuato dicendo cosa può fare il figlio per trattare questo dolore: "Trattamenti, esercizi e tutto il resto. Prima di questa partita stava bene, perché ho parlato con lui ed era super bene, si sentiva bene, quindi...".
