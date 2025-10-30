Nella giornata di oggi, gioevidì 30 ottobre 2025, molti quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Allegri. I rossoneri sono reduci dal pareggio contro l'Atalanta grazie a gol di Samuele Ricci e Ademola Lookman. Archiviato il pareggio, è ora di pensare al big match contro la Roma, in programma domenica 2 novembre alle ore 20:45 presso lo Stadio di San Siro. Ecco, di seguito, le principali notizie pubblicate su 'PianetaMilan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA >>