CALCIOMERCATO
Arrivano delle novità per quanto riguarda il futuro del giovane Alex Jimenez. Come sappiamo, la scorsa estate il difensore rossonero è stato ceduto in prestito al Bournemouth, lasciando perplessa una branca dei tifosi del Milan. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato, Matteo Moretto, il futuro di Jimenez sembra essere, sempre di più, in Inghilterra. Il club inglese, infatti, vorrebbe riscattarlo a tutti i costi dal Milan, grazie alle sue prestazioni sempre più convincenti. Ecco, di seguito, le parole di Moretto:
"L’intenzione del Bournemouth è di riscattare Álex Jiménez dal Milan a prescindere delle condizioni dell’obbligo concordato in estate visto l’alto livello che inizia a mostrare in Premier. Quando il club inglese sarà proprietario del cartellino dello spagnolo, il Real Madrid perderà il controllo sul calciatore."
Una volta attuato il riscatto dal Milan, perciò, il Real Madrid perderà ogni tipo di 'controllo' sul giovane difensore, che diventerà di proprietà del club di Premier League al 100%.
