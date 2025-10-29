Tutto il mondo Milan sta vivendo dei momenti di vera apprensione per lo stato fisico di Fikayo Tomori, centrale rossonero

Tutto il mondo Milan sta vivendo dei momenti di vera apprensione per lo stato fisico di Fikayo Tomori, centrale rossonero. Il difensore inglese, nella partita di ieri contro l'Atalanta, ha giocato per tutti i 90 minuti ma, come riferito da SkySport, l'inglese ha accusato accusato un fastidio al ginocchio destro. Nelle prossime ore, infatti, verranno fatti degli esami strumentali per capire meglio l'entità del danno.