Milan, Allegri in ansia per Tomori: il centrale può saltare la partita con la Roma?

Calciomercato Milan, Moretto: 'Tomori, contatti per il rinnovo'. Il punto
Tutto il mondo Milan sta vivendo dei momenti di vera apprensione per lo stato fisico di Fikayo Tomori, centrale rossonero
Tutto il mondo Milan sta vivendo dei momenti di vera apprensione per lo stato fisico di Fikayo Tomori, centrale rossonero. Il difensore inglese, nella partita di ieri contro l'Atalanta, ha giocato per tutti i 90 minuti ma, come riferito da SkySport, l'inglese ha accusato accusato un fastidio al ginocchio destro. Nelle prossime ore, infatti, verranno fatti degli esami strumentali per capire meglio l'entità del danno.

Milan, preoccupazione per Tomori

Il Mila, ora come ora, non può permettersi ulteriori stop, messo già a dura prova nelle ultime settimane con tutti gli infortuni rimediati durante la sosta delle Nazionali. Fikayo Tomori per Allegri rappresenta uno dei pilastri della difesa e, ogni piccola problematica che lo affligge viene gestita con la massima cautela. Il giocatore inglese si è lamentato di un dolore al ginocchio, particolarmente gonfio, costringendo  lo staff medico a fissare subito degli esami approfonditi.

Nelle prossime ore, dunque, arriveranno degli aggiornamenti sullo stato fisico del centrale rossonero. Una volta effettuati i controlli si potrà dire se il giocatore sarà convocatile per la gara di domenica contro la Roma, oppure no. 

