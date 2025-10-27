Pianeta Milan
Milan Primavera, k.o per La Mantia: possibile intervento chirurgico | PM News

Milan Primavera, k.o per La Mantia: possibile intervento chirurgico | PM News - immagine 1
Il Milan Primavera di Mister Renna perde una pedina importante: i risultati degli esami strumentali di Simon La Mantia
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan Primavera di Mister Renna nel match contro il Cesena del 25 ottobre, finito con uno strepitoso 7-2, ha perso una pedina molto importante. Il giovane Simon La Mantia, centrocampista classe 2008, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo pochissimi minuti. La causa? Un infortunio al ginocchio.

Milan Primavera, brutte notizie per Renna

—  

Al 5 minuto di gioco, il giovane è stato coinvolto in uno scontro con un suo avversario, che lo ha costretto ad abbandonare il rettangolo verde. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, gli esami strumentali svolti in giornata hanno evidenziato un brutto trauma distorsivo al ginocchio sinistro con un danno capsulo legamento.

Dopo delle prime cure fatte al giovane per cercare di ridurre il gonfiore della zona colpita, il calciatore verrà tenuto sotto osservazione per vedere gli sviluppi dell'infortunio. Risulta molto probabile un intervento chirurgico per sistemare la parte danneggiata. Seguiranno aggiornamenti nei giorni a seguire.

