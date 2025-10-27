Il Milan Primavera di Mister Renna nel match contro il Cesena del 25 ottobre, finito con uno strepitoso 7-2, ha perso una pedina molto importante. Il giovane Simon La Mantia , centrocampista classe 2008, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo pochissimi minuti. La causa? Un infortunio al ginocchio.

Milan Primavera, brutte notizie per Renna

Al 5 minuto di gioco, il giovane è stato coinvolto in uno scontro con un suo avversario, che lo ha costretto ad abbandonare il rettangolo verde. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, gli esami strumentali svolti in giornata hanno evidenziato un brutto trauma distorsivo al ginocchio sinistro con un danno capsulo legamento.