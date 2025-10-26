"Jashari ha fretta di tornare a disposizione di Allegri", scrive così 'La Gazzetta dello Sport'. Il centrocampista del Milan starebbe lavorando per tornare in fretta. Ieri il post social dello svizzero (leggi qui) ha lasciato pochi dubbi. Conto alla rovescia iniziato per il rientro in campo. Secondo la rosea, Jashari dovrebbe tornare a disposizione del Milan e di Allegri sabato 8 novembre a Parma.