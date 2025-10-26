Pianeta Milan
Conto alla rovescia per il rientro di Jashari con il Milan: ecco la data

Milan, Jashari è ormai a un passo dal rientro dal suo infortunio. Il centrocampista rossonero corre sul campo. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
"Jashari ha fretta di tornare a disposizione di Allegri", scrive così 'La Gazzetta dello Sport'. Il centrocampista del Milan starebbe lavorando per tornare in fretta. Ieri il post social dello svizzero (leggi qui) ha lasciato pochi dubbi. Conto alla rovescia iniziato per il rientro in campo. Secondo la rosea, Jashari dovrebbe tornare a disposizione del Milan e di Allegri sabato 8 novembre a Parma.

Per Jashari, quindi, si avvicina la fine di un calvario iniziato il 28 agosto con la frattura composta del perone destro accusata in allenamento, in uno scontro con Gimenez. Secondo la rosea, ci dovrebbe essere un nuovo esame radiografico nei prossimi giorni per stabilire e certificare la piena e completa calcificazione dell’osso. A Milanello Jashari ha alternato sedute di fisioterapia, cyclette, forza in palestra, piscina ed esercizi mirati come l’AlterG treadmill. In questo momento starebbe già correndo sul campo.

Dopo una lunga serie di infortuni, specialmente a centrocampo, Allegri e il Milan potrebbero finalmente tornare a sorridere.

