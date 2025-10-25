Durante il solito appuntamento con la trasmissione 'Viva el Futbol', l'ex calciatore dell'inter Daniele 'Lele' Adani , ha riservato alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri . L'ex nerazzurro si è soffermato sulla possibilità da parte dei rossoneri di vincere lo scudetto in risposta ad una domanda di un follower che ha parlato di 'impresa'. Adani ha poi parlato anche del giovane Jashari , centrocampista prelevato in estate dal Club Brugge che non ha avuto la possibilità di giocare diverse partite a causa di una frattura al perone rimediata in uno scontro di gioco in allenamento. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Per me il Milan senza coppe, quest'anno, senza coppe, ha più probabilità di vincere rispetto al Napoli dell'anno scorso che non aveva le coppe, perché il Milan è forte. Il Napoli è stato inventato da Conte, ma il Milan è forte. Il Napoli ha anche perso Kvaratskhelia l'anno scorso. Il Milan non ha ancora visto Jashari, uno dei giocatori giovani più forti del panorama, pagato 40 milioni"