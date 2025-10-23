Pianeta Milan
Adani: “Modric? A 40 anni al Milan è diventato il nuovo Gattuso. Non sbaglia un passaggio”

Milan, Blanco (Radio Marca): 'Modric sarebbe ancora utile al Real Madrid'
Durante l'ultimo appuntamento con 'Viva el Futbol', Daniele 'Lele' Adani ha riservato alcune parole sul Milan di Allegri e Modric
Alessia Scataglini
Durante l'ultimo appuntamento con 'Viva el Futbol', l'ex giocatore dell'Inter Daniele 'Lele' Adani ha riservato alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri. L'ex nerazzurro si è però voluto soffermare in modo molto particolare sul centrocampista croato Luka Modric, arrivato a parametro zero in estate dal Real Madrid. Adani ha voluto elogiare la tenuta fisica di Modric, definendolo 'il nuovo Gattuso?. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Adani su Gattuso

"In questo calcio dal calcio elevato dal ritmo elevato, Modric a 40 anni riesce a riscoprirsi Gattuso. Quindi un giocatore che va a recuperare i palloni da Fazzini, che ha 20 anni in meno. Va a sporcare i passaggi di Fagioli. Va a marcare da davanti Kean. Modric è veramente di un'altra categoria. Direte, "Eh ma sei ripetitivo", no. Purtroppo, ce ogni volta per me c'è qualcosa di nuovo. Modric ha fatto più l'incontrista. 

Poi nella distribuzione non ne parliamo. Tieni presente che noi giochiamo in un campionato dove è sconosciuta la parola pressing. Ma Modric se lo metti con il bastone in campo non sbaglia un passaggio. La cosa da sottolineare sono i recuperi, i constrati. Sempre lucido, anche le corse giuste, le traiettore sporcate giuste, proprio come Rino. Ha trovato il nuovo Gattuso, Modric".

