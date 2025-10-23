Durante l'ultimo appuntamento con 'Viva el Futbol', Daniele 'Lele' Adani ha riservato alcune parole sul Milan di Allegri e Modric

Durante l'ultimo appuntamento con 'Viva el Futbol', l'ex giocatore dell'Inter Daniele 'Lele' Adani ha riservato alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri . L'ex nerazzurro si è però voluto soffermare in modo molto particolare sul centrocampista croato Luka Modric , arrivato a parametro zero in estate dal Real Madrid. Adani ha voluto elogiare la tenuta fisica di Modric, definendolo 'il nuovo Gattuso?. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Adani su Gattuso

"In questo calcio dal calcio elevato dal ritmo elevato, Modric a 40 anni riesce a riscoprirsi Gattuso. Quindi un giocatore che va a recuperare i palloni da Fazzini, che ha 20 anni in meno. Va a sporcare i passaggi di Fagioli. Va a marcare da davanti Kean. Modric è veramente di un'altra categoria. Direte, "Eh ma sei ripetitivo", no. Purtroppo, ce ogni volta per me c'è qualcosa di nuovo. Modric ha fatto più l'incontrista.