Milan, Retegui svela il motivo del mancato trasferimento. E su Gravina ...

L'attaccante della Nazionale Italiana Mateo Retegui è stato ospite della Tv Araba Al Arabiya, alla quale ha concesso un'intervista ai microfoni del programma "In The Goal". Dopo i 28 gol della passata stagione in maglia Atalanta , è stato acquisto per circa 68 milioni di euro dalla squadra araba Al-Qadsiah . La grande stagione dell'ex Genoa ha attirato l'interesse anche del Milan , pronto ad offrire fino a quaranta milioni di euro per la punta. Ma, come svela nel corso dell'intervista, ci sono state delle complicanze che hanno impedito il trasferimento al club rossonero.

Ecco le parole di Retegui sul mancato approdo al Milan

Riguardo ai motivi che lo hanno spinto a scegliere l'Al-Qadsiah: "Ho scelto l'Al-Qadsiah perché l'allenatore mi voleva ed era disposto a farlo. Questa è la cosa principale che mi ha spinto a venire qui, il tecnico Michel Gonzalez mi ha parlato molto". Sul mancato approdo al Milan: "Con il Milan ci sono stati diversi problemi durante le discussioni per le trattative".