Milan, Retegui svela il motivo del mancato trasferimento. E su Gravina ...

All'attaccante italo-argentino è stato poi chiesto di rispondere alle recenti critiche ricevute dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in merito alla sua decisione di lasciare l’Europa per l’Arabia Saudita. Senza alimentare la polemica ha dichiarato: "Rispetto l'opinione di Gravina, il presidente della Federazione Italiana. Ho un buon rapporto con lui. Tuttavia, non voglio parlare di questa questione, le mie affermazioni potrebbero essere distorte". Retegui punta a rispondere con i fatti sul campo, con l'obiettivo di trascinare la sua Nazionale ai Mondiale nel 2026.
