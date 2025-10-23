L'ultima estate di calciomercato in casa Milan è stata piuttosto rivoluzionaria. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare, infatti, hanno regalato all'allenatore Massimiliano Allegri praticamente un'intera squadra nuova. Al contempo, da Milanello sono partiti il triplo dei giocatori, per un organico ora visibilmente snello. Ma incompleto. E gli infortuni di questi primi due mesi di stagione non hanno fatto altro che corroborare l'iniziale teoria. PROSSIMA SCHEDA