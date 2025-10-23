L'ultima estate di calciomercato in casa Milan è stata piuttosto rivoluzionaria. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare, infatti, hanno regalato all'allenatore Massimiliano Allegri praticamente un'intera squadra nuova. Al contempo, da Milanello sono partiti il triplo dei giocatori, per un organico ora visibilmente snello. Ma incompleto. E gli infortuni di questi primi due mesi di stagione non hanno fatto altro che corroborare l'iniziale teoria. PROSSIMA SCHEDA
calciomercato news calciomercato Milan, il gigante d'area di rigore te lo porta Moncada: corsa a due con l'Atalanta

Per la prossima sessione invernale di calciomercato, il Milan è ancora alla ricerca di un attaccante da area di rigore. Sfida all'Atalanta per questo bomber di talento: Geoffrey Moncada, direttore tecnico dei rossoneri, non vuole farsi sorprendere
