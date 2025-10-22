Il difensore centrale del Milan , Fikayo Tomori , è stato intercettato dai microfoni di Sportmediaset al quale ha rilasciato una lunga intervista. Il centrale inglese ex Chelsea, come l'attuale compagno di squadra Christopher Nkunku, oltre a parlare di Milan, si è voluto soffermare anche sul capitolo Nazionale. Ecco, di seguito, le sue parole su Tuchel e il sogno Mondiale:

Sulla Nazionale e il non aver mai partecipato ad un mondiale: credi e speri in una chiamata last minute? "Sisì, certo. Ho parlato un po' di volte con Tuchel. Io so cosa devo fare, so che se gioco bene co il Milan poi la chiamata arriva. Devo concentrarmi su quello che sto facendo, cercare di migliorarmi il più possibile per quando ci sarà la chiamata di Tuchel. E' un sogno partecipare al Mondiale, per tutti i giocatori lo è."