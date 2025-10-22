Fikayo Tomori , difensore centrale del Milan , si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Sportmediaset. Tra i tanti temi affrontati durante la chiacchierata, il centrale ex Chelsea ha parlato della stagione attuale ancora in corso, soffermandosi in modo particolare anche sulla partita contro la Fiorentina di Stefano Pioli (ex allenatore rossonero con cui ha vinto lo scudetto nel maggio del 2022), vinta 2-1 con una rimonta avvenuta grazie ai gol di Rafael Leao . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni sulle sensazioni che provano in spogliatoio dopo il primo posto in classifica conquistato:

Che sensazioni ci sono nello spogliatoio dopo il primo posto in classifica: “Siamo contenti. Contro la Fiorentina abbiamo fatto una buona partita, c'è un ambiente positivo, ma sempre il mister ci dice di concentrarci sulla prossima partita ed è quello che stiamo facendo per restare al primo posto"