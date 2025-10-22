Sulla sua titolarità: rinascita con Allegri?: "Sì, secondo me per tutti è così. L’anno scorso non è andata bene. Quest'anno abbiamo nuovi giocatori, un nuovo allenatore e adesso il clima è diverso: abbiamo iniziato bene la stagione e vogliamo continuare così, non solo nei singoli, ma anche per la squadra. A me il mister ha chiesto certe cose e io cerco di farle sul campo sono contento per le mie prestazioni e per come sta giocando la squadra"

Sulla Nazionale e il non aver mai partecipato ad un mondiale: credi e speri in una chiamata last minute? "Sisì, certo. Ho parlato un po' di volte con Tuchel. Io so cosa devo fare, so che se gioco bene co il Milan poi la chiamata arriva. Devo concentrarmi su quello che sto facendo, cercare di migliorarmi il più possibile per quando ci sarà la chiamata di Tuchel. E' un sogno partecipare al Mondiale, per tutti i giocatori lo è."

Come si vince lo scudetto? Vedi delle analogie con la stagione di 3 anni fa: "Abbiamo una squadra diversa rispetto a tre anni fa, quindi è un ambiente diverso però è anche un po' simile allo stesso tempo. Abbiamo un buon gruppo e una buona mentalità: dobbiamo giocare partita per partita. Non pensiamo ad altre partite, prima il Pisa poi il resto. Siamo concentrati col Pisa. E' ancora presto per parlare di vincere lo scudetto, ora però siamo ben posizionati. Col Pisa possiamo ancora dimostrare che siamo forti"

Sul contratto con il Milan: "Come ho sempre detto da quando sono arrivato, il Milan è un grande club e finché dalla dirigenza non mi dicono 'Adesso basta', io resto qua, ho una casa qua. Non ho pensato onestamente troppo al rinnovo di contratto, perché voglio pensare alla prossima partita come vuole il mister. Poi, quando mi chiederanno del contratto, ci penserò".

Modric uguale ad Ibrahimovic come nel 2022, ha portato esperienza in spogliatoio? "Può essere, sì. Loro due sono diversi. Hanno entrambi esperienza, ma Zlatan era un po' più duro, parlava per caricare la squadra, mentre Modric dimostra come si gioca, come ci si allena, come si approcciano le partite. Loro due sono esempi da cui imparare. Quando c'era Zlatan avevamo una squadra più giovane, ora c'è una rosa un po' più esperti. Zlatan ha vinto lo Scudetto da solo, mentre ora ci sono 5-6 giocatori importanti, Modric compreso. L'esperienza paga"

In caso di scudetto cosa farebbe? "Non ho pensato a questo, potrei farmi biondo se facciamo qualcosa di straordinario. Ma magari si!"

Su che lingue si parlano in spogliatoio: "In spogliatoio parliamo inglese, francese, italiano, spagnolo... ma le persone che non parlano tanto in italiano sono i nuovi: Athekame, Odogu, Nkunku... sul campo però troviamo modo per parlare"