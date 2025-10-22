Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Sportmediaset. Il centrale ex Chelsea, proprio come Nkunku (arrivato nella sessione estiva di calciomercato) ha voluto parlare della stagione in corso, soffermandosi su Massimiliano Allegri. Con l'arrivo dell'allenatore livornese infatti, al Milan c'è stata una vera e propria rinascita. Ecco, di seguito, le sue parole:
Sulla sua titolarità: rinascita con Allegri?: "Sì, secondo me per tutti è così. L’anno scorso non è andata bene. Quest'anno abbiamo nuovi giocatori, un nuovo allenatore e adesso il clima è diverso, l'aria è nuova: abbiamo iniziato bene la stagione e vogliamo continuare così, non solo nei singoli, ma anche per la squadra. A me il mister ha chiesto certe cose e io cerco di farle sul campo sono contento per le mie prestazioni e per come sta giocando la squadra"
