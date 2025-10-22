Sulla sua titolarità: rinascita con Allegri?: "Sì, secondo me per tutti è così. L’anno scorso non è andata bene. Quest'anno abbiamo nuovi giocatori, un nuovo allenatore e adesso il clima è diverso, l'aria è nuova: abbiamo iniziato bene la stagione e vogliamo continuare così, non solo nei singoli, ma anche per la squadra. A me il mister ha chiesto certe cose e io cerco di farle sul campo sono contento per le mie prestazioni e per come sta giocando la squadra"