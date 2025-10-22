Il giornalista Stefano Borghi ha detto la sua su Milan-Fiorentina 2-1 e in particolare sulla partita di Rafael Leao, autore di due gol. Ecco la sua analisi

Anche il giornalista Stefano Borghi ha commentato la partita di Rafael Leao , autore di una doppietta decisiva contro la Fiorentina , che ha consentito al Milan di vincere e schizzare in testa alla Serie A con 16 punti: " È stata la serata di Rafael Leao , che a me è piaciuto anche nel primo tempo nonostante una consegna, quella di numero 9, che rimane comunque complicata". Questo il suo parere su 'YouTube'.

Il telecronista continua con le sue parole: "Mi era piaciuto però per l’atteggiamento, e io ho sempre sostenuto che sarà quello a fare la differenza, indipendentemente dalle consegne tattiche di Allegri. Sin da subito ha cercato di muoversi, venire in basso, di imporsi come approdo… Poi per me rimangono cose complicate per lui, ma come atteggiamento siamo sulla strada giusta".