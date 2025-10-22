Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan senti Borghi: “Consegna da numero nove di Leao resta complicata, ma mi è piaciuto”

ULTIME MILAN NEWS

Milan senti Borghi: “Consegna da numero nove di Leao resta complicata, ma mi è piaciuto”

Milan senti Borghi: 'Consegna da numero nove di Leao resta complicata, ma mi è piaciuto'
Il giornalista Stefano Borghi ha detto la sua su Milan-Fiorentina 2-1 e in particolare sulla partita di Rafael Leao, autore di due gol. Ecco la sua analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Anche il giornalista Stefano Borghi ha commentato la partita di Rafael Leao, autore di una doppietta decisiva contro la Fiorentina, che ha consentito al Milan di vincere e schizzare in testa alla Serie A con 16 punti: "È stata la serata di Rafael Leao, che a me è piaciuto anche nel primo tempo nonostante una consegna, quella di numero 9, che rimane comunque complicata". Questo il suo parere su 'YouTube'.

Il telecronista continua con le sue parole: "Mi era piaciuto però per l’atteggiamento, e io ho sempre sostenuto che sarà quello a fare la differenza, indipendentemente dalle consegne tattiche di Allegri. Sin da subito ha cercato di muoversi, venire in basso, di imporsi come approdo… Poi per me rimangono cose complicate per lui, ma come atteggiamento siamo sulla strada giusta".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Tomori: "Con Allegri aria nuova. Scudetto? Se lo vinco divento..."

Borghi conclude: "Quando poi è entrato Gimenez, lui è stato decisivo, e lo ha fatto prendendosi le responsabilità, di tirare da fuori e di tirare il rigore, in quel modo".

Leggi anche
Milan, Tomori: “Con Allegri aria nuova. Scudetto? Se lo vinco divento…”
Amoruso si chiede: “L’altra sera come fa a venire giù Gimenez, che pesa molto di più...

© RIPRODUZIONE RISERVATA