Nell' estate 2023 Gabbia, dopo quattro stagioni da comprimario nel Milan, si era trasferito in prestito al 'Sottomarino Giallo', con l'obiettivo di trovare spazio con continuità. Tra Liga ed Europa League disputò 13 partite , prima di tornare al Milan nel gennaio 2024 per via dei tantissimi infortuni - specialmente in difesa - che colpirono la squadra allora diretta da Stefano Pioli . La bella scoperta, ha evidenziato 'Tuttosport', è che Gabbia fece rientro a Milano diverso.

Si è preso subito una maglia da titolare nel Milan, poi nell'ottobre 2024 si è guadagnato, a suon di prestazioni, la sua prima convocazione in Nazionale: da lì, non è praticamente più uscito dalla formazione del Milan, divenendone un caposaldo. Merito, anche, delle lezioni di Albiol, il quale, dopo le esperienze tra Valencia, Real Madrid e Napoli, è stato a Villarreal per sei stagioni, tra il 2019 e il 2025. Prima di firmare, a 40 anni suonati, di nuovo in Serie A per il Pisa. Sarà bello per i due rivedersi; sarà interessante per tutti vederli a confronto.