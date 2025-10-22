Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, contro il Pisa piacevole incontro per Gabbia: se oggi è così è anche grazie a lui

ULTIME MILAN NEWS

Milan, contro il Pisa piacevole incontro per Gabbia: se oggi è così è anche grazie a lui

Milan-Pisa, Gabbia ritrova Albiol: grazie a lui nel Villarreal è tornato più forte in rossonero
Matteo Gabbia, difensore centrale del Milan classe 1999, guiderà la retroguardia dei rossoneri di Massimiliano Allegri anche contro il Pisa allenato dall'ex Alberto Gilardino, che può contare sull'esperto Raúl Albiol: il passato comune in Spagna
Daniele Triolo Redattore 

Dopodomani, venerdì 24 ottobre, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri sfiderà il Pisa dell'ex rossonero Alberto Gilardino per la 8^ giornata della Serie A 2025-2026 e, come di consueto, Matteo Gabbia guiderà la difesa a tre del Diavolo primo in classifica.

Milan, contro il Pisa è anche la partita di Gabbia: ritroverà Albiol

—  

Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, per l'occasione Gabbia ritroverà quello che, per qualche mese, è stato il suo maestro: Raúl Albiol. Grazie alla sua vicinanza, il classe 1999, cresciuto nel vivaio rossonero, è maturato e migliorato molto nel periodo trascorso insieme al Villarreal. Un prestito che, seppur breve, gli è servito per tornare al Milan pronto per giocarvi da titolare e non più da ultima scelta nelle rotazioni.

LEGGI ANCHE

Nell'estate 2023 Gabbia, dopo quattro stagioni da comprimario nel Milan, si era trasferito in prestito al 'Sottomarino Giallo', con l'obiettivo di trovare spazio con continuità. Tra Liga ed Europa League disputò 13 partite, prima di tornare al Milan nel gennaio 2024 per via dei tantissimi infortuni - specialmente in difesa - che colpirono la squadra allora diretta da Stefano Pioli. La bella scoperta, ha evidenziato 'Tuttosport', è che Gabbia fece rientro a Milano diverso.

LEGGI ANCHE: Milan-Pisa con Nkunku? Ecco come sta l'attaccante francese. Questa l'idea di Allegri >>>

Si è preso subito una maglia da titolare nel Milan, poi nell'ottobre 2024 si è guadagnato, a suon di prestazioni, la sua prima convocazione in Nazionale: da lì, non è praticamente più uscito dalla formazione del Milan, divenendone un caposaldo. Merito, anche, delle lezioni di Albiol, il quale, dopo le esperienze tra Valencia, Real Madrid e Napoli, è stato a Villarreal per sei stagioni, tra il 2019 e il 2025. Prima di firmare, a 40 anni suonati, di nuovo in Serie A per il Pisa. Sarà bello per i due rivedersi; sarà interessante per tutti vederli a confronto.

Leggi anche
Infortunati Milan, zero chance di recupero per Estupinan per il Pisa. Su Loftus-Cheek …
Milan-Pisa con Nkunku? Ecco come sta l’attaccante francese. Questa l’idea di Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA