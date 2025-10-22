Pianeta Milan
Il Milan di Massimiliano Allegri è alle prese con gli infortuni e venerdì 24 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro' arriva il Pisa dell'ex Alberto Gilardino: fuori causa Pervis Estupinan. Incertezza su Ruben Loftus-Cheek, che potrebbe recuperare
Venerdì 24 ottobre, alle ore 20:45, a 'San Siro' si disputerà Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 e Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, deve fare la conta dei giocatori disponibili: più di qualche giocatore, infatti, per infortuni di varia natura, sarà fuori causa per il match contro i toscani allenati dall'ex Alberto Gilardino.

Sicuramente assenti, in Milan-Pisa, i centrocampisti Ardon Jashari e Adrien Rabiot e l'attaccante Christian Pulisic. Tutti e tre torneranno dopo la sosta Nazionali di novembre. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, poi, praticamente da escludere il ritorno di Pervis Estupinan, alle prese con i postumi di una distorsione alla caviglia sinistra rimediata con l'Ecuador.

Restano da chiarire due situazioni, quelle di Christopher Nkunku e di Ruben Loftus-Cheek. Se per il recupero dell'attaccante francese, ha spiegato la 'rosea', prevale la fiducia, per il centrocampista inglese è tutto ancora in dubbio. A poco più di 48 ore dal match è difficile che possa rientrare: oggi giornata decisiva per saperne di più. Dovesse rientrare, però, andrebbe al massimo in panchina.

