Restano da chiarire due situazioni, quelle di Christopher Nkunku e di Ruben Loftus-Cheek. Se per il recupero dell'attaccante francese, ha spiegato la 'rosea', prevale la fiducia, per il centrocampista inglese è tutto ancora in dubbio. A poco più di 48 ore dal match è difficile che possa rientrare: oggi giornata decisiva per saperne di più. Dovesse rientrare, però, andrebbe al massimo in panchina.