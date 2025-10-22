Musica per le orecchie di una tifoseria che ha dovuto ingoiare tanti bocconi amari negli ultimi anni. "Giocare con il Milan è la cosa migliore al momento: sono in un grande e storico club - ha proseguito il numero 14 rossonero -: la squadra ha grandi talenti e il mister è un vincente. È un percorso lungo ma ho grandi aspettative".