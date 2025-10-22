Musica per le orecchie di una tifoseria che ha dovuto ingoiare tanti bocconi amari negli ultimi anni. "Giocare con il Milan è la cosa migliore al momento: sono in un grande e storico club - ha proseguito il numero 14 rossonero -: la squadra ha grandi talenti e il mister è un vincente. È un percorso lungo ma ho grandi aspettative".
LEGGI ANCHE: Duello con l’Inter per il top player a costo zero: Milan, ecco la grande idea di Tare >>>
E sebbene per lui il 'Bernabéu' rappresenti qualcosa di speciale, giocare a 'San Siro' per difendere i colori della squadra per cui tifava da bambino gli sta dando quella spinta in più. "San Siro è uno stadio pieno di storia. Carlo Ancelotti mi ha detto che mi sarei trovato bene: lui è uno dei più grandi", ha chiosato il Pallone d'Oro 2018.
© RIPRODUZIONE RISERVATA