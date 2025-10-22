Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Modric fa impazzire i tifosi: “Ho vinto tutto, ma il mio sogno è vincere con il Milan”

ULTIME MILAN NEWS

Modric fa impazzire i tifosi: “Ho vinto tutto, ma il mio sogno è vincere con il Milan”

Modric fa impazzire i tifosi: 'Ho vinto tutto, ma il mio sogno è vincere con il Milan'
Luka Modric, 40enne centrocampista del Milan, ha parlato ieri sera al 'TG1' e le sue dichiarazioni hanno alimentato le speranze dei sostenitori rossoneri: l'ex Real Madrid vuole vincere trofei con il Diavolo e regalare tante gioie
Daniele Triolo Redattore 

Nel corso dell'ultimo calciomercato estivo il Milan ha ingaggiato Luka Modric, mettendolo sotto contratto per una stagione (scadenza 30 giugno 2026) con opzione per l'annata successiva a discrezione del giocatore. Un grandissimo colpo, per il Diavolo, firmato dal direttore sportivo Igli Tare: il croato, reduce da 13 stagioni di successi nel Real Madrid, è infatti uno dei centrocampisti migliori al mondo negli ultimi 20 anni e nonostante le 40 primavere corre e incide più di un ragazzino.

Ieri sera Modric, tra i migliori in campo anche nell'ultimo Milan-Fiorentina 2-1 a 'San Siro', ha parlato in esclusiva al 'TG1': le sue dichiarazioni più importanti sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Modric ha esordito subito con una confessione che ha fatto impazzire di gioia i tifosi milanisti: "Nella mia carriera ho vinto tutto, ma ora il mio sogno è vincere con il Milan".

LEGGI ANCHE

Musica per le orecchie di una tifoseria che ha dovuto ingoiare tanti bocconi amari negli ultimi anni. "Giocare con il Milan è la cosa migliore al momento: sono in un grande e storico club - ha proseguito il numero 14 rossonero -: la squadra ha grandi talenti e il mister è un vincente. È un percorso lungo ma ho grandi aspettative".

LEGGI ANCHE: Duello con l’Inter per il top player a costo zero: Milan, ecco la grande idea di Tare >>>

E sebbene per lui il 'Bernabéu' rappresenti qualcosa di speciale, giocare a 'San Siro' per difendere i colori della squadra per cui tifava da bambino gli sta dando quella spinta in più. "San Siro è uno stadio pieno di storia. Carlo Ancelotti mi ha detto che mi sarei trovato bene: lui è uno dei più grandi", ha chiosato il Pallone d'Oro 2018.

Leggi anche
NBA Europe, Milan e Inter vogliono avere un ruolo nella squadra che nascerà a Milano
Milan, Giménez punto fermo per Allegri anche senza gol: ecco perché è troppo prezioso

© RIPRODUZIONE RISERVATA