Da centravanti di riserva, sacrificabile o scambiabile sul mercato a punto fermo il passo è stato breve. Allegri lo apprezza molto per come gioca di sponda, per come impegna e i difensori avversari e per come si batte alla ricerca di uno spunto. Il suo rendimento, nonostante il gol (che rappresenta il pane per gli attaccanti) non stia arrivando, è in crescita: contro Juventus e Fiorentina si è conquistato due calci di rigore.

Contro il Pisa in campo dal 1'? Dipende da Nkunku — Santi si è messo al servizio del gruppo: apertura degli spazi, sponde e duelli aerei. E dopo essere partito dalla panchina in Milan-Fiorentina perché Allegri voleva tenersi un cambio offensivo valido pronto a partita in corso, potrebbe tornare titolare in Milan-Pisa di venerdì sera. A patto, però, che Christopher Nkunku recuperi dal suo problema fisico. Così fosse, il messicano andrebbe a fare coppia con Leão. Con cui c'è già una buon intesa.

In campo, ha chiosato la 'rosea', Giménez non avrà numeri da vero bomber, ma è molto attaccato alla maglia: Santi era un piccolo tifoso rossonero che da grande ha coronato il sogno di giocare nella squadra del cuore. Vive Milano dal centro città, con la moglie Fer Serrano, tifosa scatenata sempre presente in tribuna, ha amici e un ampio seguito direttamente dal Messico. Tutti in attesa della prima gioia del gol in campionato. Ci si augura che arrivi dopodomani.