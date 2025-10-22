NBA Europe, Milan e Inter nel progetto di una squadra a Milano? — Presto per capire come evolverà la faccenda, anche perché - in tutto questo - avranno un ruolo centrale anche l'Olimpia Milano e la Armani, che dopo la scomparsa di Giorgio, ha comunque intenzione di continuare a stare nel mondo del basket. Ma come funzionerebbe la nuova NBA europea? Lo ha spiegato il vice-commissionerMark Tatum, in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' per l'Italia, in una conference call.

Se il board della FIBA (Federazione Internazionale di Basket) e quello dei proprietari NBA approveranno il progetto, si partirà nel 2027 con questo piano iniziale: squadre permanenti in 10-12 città, principalmente nel Regno Unito, in Spagna, in Italia, in Francia e in Germania. Forse anche in Turchia e in Grecia. L'idea è quello di un mix tra squadre già esistenti, squadre totalmente nuove e squadre di calcio che vogliono investire anche nel basket.

Oltre alle squadre permanenti, poi, nella fase iniziale ci saranno 4 posti assegnati annualmente per merito sportivo. La NBA, ad ogni modo, nel giro di 7-10 anni vorrebbe raddoppiare il numero di squadre, portandolo a 30 come funziona negli Stati Uniti d'America. Entrare in questa nuova lega costerà tanto, si parla di cifre stimate tra i 250 e i 500 milioni di euro. Squadre quasi sicure di entrare? Le indiscrezioni parlano di Real Madrid, Barcellona, PSG, Bayern Monaco, Manchester City e Fenerbahçe. Per Tatum, esiste il modo di far coesistere NBA Europe con l'EuroLega.

Secondo il quotidiano sportivo nazionale, Milan e Inter saranno presto chiamati a decidere. L'impressione è che Cardinale si sia mosso per primo: Silver è stato ospite all'assemblea generale di RedBird a New York, alla quale, due giorni fa, hanno partecipato anche il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, il CEOGiorgio Furlani e il Senior Advisor di RedBird per il club rossonero, Zlatan Ibrahimović.

Cardinale si è mosso per primo. Ma Oaktree ... — Cardinale, già nel 2022, parlava di una proprietà con franchigie in diversi sport e non va dimenticato come LeBron James, stella della NBA e dei Los Angeles Lakers, è diventato un investitore 'passivo' nel Milan, avendo quote di Main Street Advisors, nel momento in cui il club rossonero è passato dal fondo Elliott a RedBird. Oaktree, che detiene l'Inter, ha invece la sede principale. Los Angeles, disponibilità finanziaria e la volontà di investire nel progetto basket.

Ci sarà un derby per la nuova franchigia milanese di NBA Europe oppure rossoneri e nerazzurri coopereranno? La nuova squadra sarà alternativa all'Olimpia Milano oppure si fonderà con lei? Prossimi due mesi decisivi per tutte le scelte.