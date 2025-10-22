Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa NBA Europe, Milan e Inter vogliono avere un ruolo nella squadra che nascerà a Milano

ULTIME MILAN NEWS

NBA Europe, Milan e Inter vogliono avere un ruolo nella squadra che nascerà a Milano

NBA Europe, Milan e Inter vogliono avere un ruolo nella squadra che nascerà a Milano
Il progetto NBA Europe - un campionato continentale di basket sulla falsariga di quello statunitense - vedrà la luce tra un paio d'anni: Milan e Inter interessati alla franchigia che sorgerà a Milano. Ecco tutti i dettagli del progetto
Daniele Triolo Redattore 

Tra due anni partirà NBA Europe, ovvero un campionato continentale di basket sulla falsariga di quello statunitense: squadre europee, organizzazione americana. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Milan e Inter ambiscono ad avere un ruolo in una franchigia milanese, che la NBA (National Basketball Association, n.d.r.) punta a far nascere con decisione.

La prima 'palla a due' di NBA Europe è prevista per l'autunno 2027. La NBA vuole una squadra a Roma e una a Milano. In base alle informazioni in possesso della 'rosea', il commissioner della NBA, Adam Silver parla da tempo con Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan. Ma anche l'Inter, di proprietà del fondo Oaktree, è altrettanto interessata al nuovo business.

LEGGI ANCHE

NBA Europe, Milan e Inter nel progetto di una squadra a Milano?

—  

Presto per capire come evolverà la faccenda, anche perché - in tutto questo - avranno un ruolo centrale anche l'Olimpia Milano e la Armani, che dopo la scomparsa di Giorgio, ha comunque intenzione di continuare a stare nel mondo del basket. Ma come funzionerebbe la nuova NBA europea? Lo ha spiegato il vice-commissionerMark Tatum, in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' per l'Italia, in una conference call.

Se il board della FIBA (Federazione Internazionale di Basket) e quello dei proprietari NBA approveranno il progetto, si partirà nel 2027 con questo piano iniziale: squadre permanenti in 10-12 città, principalmente nel Regno Unito, in Spagna, in Italia, in Francia e in Germania. Forse anche in Turchia e in Grecia. L'idea è quello di un mix tra squadre già esistenti, squadre totalmente nuove e squadre di calcio che vogliono investire anche nel basket.

Oltre alle squadre permanenti, poi, nella fase iniziale ci saranno 4 posti assegnati annualmente per merito sportivo. La NBA, ad ogni modo, nel giro di 7-10 anni vorrebbe raddoppiare il numero di squadre, portandolo a 30 come funziona negli Stati Uniti d'America. Entrare in questa nuova lega costerà tanto, si parla di cifre stimate tra i 250 e i 500 milioni di euro. Squadre quasi sicure di entrare? Le indiscrezioni parlano di Real Madrid, Barcellona, PSG, Bayern Monaco, Manchester City e Fenerbahçe. Per Tatum, esiste il modo di far coesistere NBA Europe con l'EuroLega.

Secondo il quotidiano sportivo nazionale, Milan e Inter saranno presto chiamati a decidere. L'impressione è che Cardinale si sia mosso per primo: Silver è stato ospite all'assemblea generale di RedBird a New York, alla quale, due giorni fa, hanno partecipato anche il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, il CEOGiorgio Furlani e il Senior Advisor di RedBird per il club rossonero, Zlatan Ibrahimović.

Cardinale si è mosso per primo. Ma Oaktree ...

—  

Cardinale, già nel 2022, parlava di una proprietà con franchigie in diversi sport e non va dimenticato come LeBron James, stella della NBA e dei Los Angeles Lakers, è diventato un investitore 'passivo' nel Milan, avendo quote di Main Street Advisors, nel momento in cui il club rossonero è passato dal fondo Elliott a RedBird. Oaktree, che detiene l'Inter, ha invece la sede principale. Los Angeles, disponibilità finanziaria e la volontà di investire nel progetto basket.

LEGGI ANCHE: Duello con l’Inter per il top player a costo zero: Milan, ecco la grande idea di Tare >>>

Ci sarà un derby per la nuova franchigia milanese di NBA Europe oppure rossoneri e nerazzurri coopereranno? La nuova squadra sarà alternativa all'Olimpia Milano oppure si fonderà con lei? Prossimi due mesi decisivi per tutte le scelte.

Leggi anche
Milan, Giménez punto fermo per Allegri anche senza gol: ecco perché è troppo prezioso
Prima pagina Tuttosport: “Real Madrid-Juventus, Tudor sotto pressione contro tutti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA