Prima pagina Tuttosport: “Real Madrid-Juventus, Tudor sotto pressione contro tutti”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 22 ottobre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 22 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, presenta Real Madrid-Juventus, partita della terza giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026 in programma stasera alle ore 21:00 allo stadio 'Bernabéu', con le dichiarazioni rilasciate alla vigilia da Igor Tudor.

Il tecnico croato, sotto pressione e su cui girano già voci di esonero, attacca tutti: calendario, definito 'folle' e arbitri in primis; critiche anche verso di sé. Proverà a rilanciarsi stasera, contro le 'Merengues', con il ritorno alla difesa a tre e la riproposizione, in attacco, di Dušan Vlahović.

Nelle partite di ieri, Union Saint-Gilloise-Inter 0-4 e PSV Eindhoven-Napoli 6-2. Settima vittoria consecutiva per i nerazzurri di Cristian Chivu, mentre cade ancora e in maniera fragorosa la squadra di Antonio Conte: sabato scontro diretto al 'Maradona' in campionato.

Altre goleade Champions? Il 2-7 del PSG sul campo del Bayer Leverkusen e il 6-1 interno del Barcellona all'Olympiacos. Chiosa con il Torino, che sembra rinato: discorso del mister granata Marco Baroni ai giocatori, li vuole umili e feroci.

