Il tecnico croato, sotto pressione e su cui girano già voci di esonero, attacca tutti: calendario, definito 'folle' e arbitri in primis; critiche anche verso di sé. Proverà a rilanciarsi stasera, contro le 'Merengues', con il ritorno alla difesa a tre e la riproposizione, in attacco, di Dušan Vlahović.
Nelle partite di ieri, Union Saint-Gilloise-Inter 0-4 e PSV Eindhoven-Napoli 6-2. Settima vittoria consecutiva per i nerazzurri di Cristian Chivu, mentre cade ancora e in maniera fragorosa la squadra di Antonio Conte: sabato scontro diretto al 'Maradona' in campionato.
Altre goleade Champions? Il 2-7 del PSG sul campo del Bayer Leverkusen e il 6-1 interno del Barcellona all'Olympiacos. Chiosa con il Torino, che sembra rinato: discorso del mister granata Marco Baroni ai giocatori, li vuole umili e feroci.
