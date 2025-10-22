Il tecnico croato, sotto pressione e su cui girano già voci di esonero, attacca tutti: calendario, definito 'folle' e arbitri in primis; critiche anche verso di sé. Proverà a rilanciarsi stasera, contro le 'Merengues', con il ritorno alla difesa a tre e la riproposizione, in attacco, di Dušan Vlahović.