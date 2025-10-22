Pianeta Milan
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 22 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 22 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando il rotondo successo (0-4) dell'Inter di Cristian Chivu in casa dei belgi dell'Union Saint-Gilloise nel terzo turno della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Reti di Denzel Dumfries, Lautaro Martínez, Hakan Çalhanoğlu su calcio di rigore e Francesco Pio Esposito.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025

Sabato i nerazzurri saranno di scena al 'Maradona' contro il Napoli in campionato. Per l'occasione, gli azzurri di Antonio Conte vorranno rialzare la testa dopo la disfatta in Champions di ieri sera in casa del PSV Eindhoven. Una sconfitta, 2-6, senza alcuna attenuante: non basta la doppietta di Scott McTominay ai Campioni d'Italia in carica.

Spazio, poi, alle parole di Igor Tudor, allenatore della Juventus, che stasera alle ore 21:00 sarà impegnata allo stadio 'Bernabéu' contro il Real Madrid. Il croato respinge i venti di crisi: per lui, se non arrivano i risultati è colpa di un calendario folle. In campo alla stessa ora anche l'Atalanta, che ospiterà lo Slavia Praga con Ademola Lookman di nuovo titolare.

