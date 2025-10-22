Sabato i nerazzurri saranno di scena al 'Maradona' contro il Napoli in campionato. Per l'occasione, gli azzurri di Antonio Conte vorranno rialzare la testa dopo la disfatta in Champions di ieri sera in casa del PSV Eindhoven. Una sconfitta, 2-6, senza alcuna attenuante: non basta la doppietta di Scott McTominay ai Campioni d'Italia in carica.
Spazio, poi, alle parole di Igor Tudor, allenatore della Juventus, che stasera alle ore 21:00 sarà impegnata allo stadio 'Bernabéu' contro il Real Madrid. Il croato respinge i venti di crisi: per lui, se non arrivano i risultati è colpa di un calendario folle. In campo alla stessa ora anche l'Atalanta, che ospiterà lo Slavia Praga con Ademola Lookman di nuovo titolare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA