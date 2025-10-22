Pianeta Milan
Il Corriere dello Sport dedica un pezzo al Milan di Massimiliano Allegri che si gode il primato solitario. Secondo il quotidiano, il merito di questo grande avvio di stagione va attribuito al tecnico toscano
Il Corriere dello Sport dedica stamattina un approfondimento sulla neo-capolista della Serie A Enilive. Grazie alla vittoria del Milan, la squadra guidata da Max Allegri si trova in testa al campionato. Nell'articolo viene attribuito grande merito al tecnico toscano, capace nel giro di pochi mesi di ridare gioco, personalità e grinta alla squadra ed entusiasmo a un ambiente che da troppo tempo non si sentiva più così vivo.

Fin dall'inizio, Allegri ha ribadito ai suoi i concetti fondamentali del suo calcio: organizzazione ed equilibrio. Oggi, i risultati si vedono e danno ragione al tecnico livornese che si gode la vetta della classifica. Max non si trovava al comando da solo dal 26 maggio 2019, quando vinse il suo ultimo campionato a Torino.

La mano di Allegri in questo Milan si vede anche nella lettura delle partite. Domenica sera l'allenatore rossonero lo ha dimostrato rinunciando a Santi Gimenez dall'inizio, in modo da potersi giocare un cambio offensivo nel momento del bisogno. L'intuizione si è poi rivelata vincente visto l'ottimo ingresso del messicano. Senza paura, nonostante le numerose assenze, Massimiliano Allegri ha avuto il coraggio di schierare una formazione atipica negli interpreti, con giocatori fuori ruolo e persino esordienti dal primo minuto come Athekame.

A inizio secondo tempo, il gol di Gosens avrebbe probabilmente abbattuto il Milan del passato, ma il tocco di Allegri si nota anche nella mentalità data ai suoi ragazzi: l'esempio lampante è Rafa Leao. Il numero dieci rossonero, in un momento complicato, ha saputo mettersi il Milan sulle proprie spalle. La doppietta del portoghese ha condotto il Diavolo 'in paradiso'. Adesso, la parola d'ordine è mantenere alta la tensione per evitare cali, dato che la "maratona è ancora molto lunga" e ogni punto andrà sudato e lottato sul campo. Venerdì a San Siro arriva il Pisa di Gilardino e il Milan può ora prepararsi con serenità e con una maggiore dose di fiducia.

