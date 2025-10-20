Milan-Fiorentina 2-1, il Diavolo, nonostante le tantissime assenze in tutti i reparti, lotta, combatte e trova ancora una vittoria importantissima. Grande merito anche a Santiago Gimenez. L'attaccante messicano non ha segnato, ma il suo ingresso nel secondo tempo al posto di Athekame ha cambiato la partita e l'atteggiamento offensivo di tutta la squadra. Ecco le pagelle dell'attaccante dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA
Gimenez: lavoro fondamentale per il Milan. Non segna, ma fa bene molto altro. Sottovalutato …
Milan, Santiago Gimenez è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria contro la Fiorentina. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione della punta rossonera
