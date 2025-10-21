LEGGI ANCHE: Nuovo attaccante Milan, si aggiunge un nome sulla lista di Tare: è una grande sorpresa >>>
Per Milan-Pisa c'è speranza di recuperare qualcuno? Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sì. Gli allenamenti di oggi e di domani daranno risposte più esaustive ma, a quanto pare, eccezion fatta per Jashari, Rabiot e Pulisic, che torneranno sicuramente dopo pausa Nazionali di novembre, in tempo per il derby contro l'Inter, per il match contro i toscani di Gilardino c'è chance per Allegri di riavere a disposizione Loftus-Cheek e Nkunku.
