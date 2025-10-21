Il Milan di Massimiliano Allegri è alle prese con tanti calciatori infortunati in quest'ultimo periodo. Ma per la partita di venerdì sera a 'San Siro' contro il Pisa di Alberto Gilardino possibili novità positive per due giocatori ora fermi ai box

Archiviato il successo in rimonta, 2-1 , contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli nonostante i tanti infortunati , il Milan di Massimiliano Allegri pensa già alla prossima sfida di campionato. Venerdì 24 ottobre , alle ore 20:45 , a 'San Siro' arriverà infatti il Pisa di un altro ex rossonero, Alberto Gilardino . Un'occasione ghiotta per un'altra vittoria e per rimanere in vetta alla classifica della Serie A .

Milan, la situazione infortunati verso il Pisa

In Milan-Fiorentina, tra gli infortunati figuravano il lungodegente Ardon Jashari, poi Pervis Estupiñán, Ruben Loftus-Cheek, Adrien Rabiot, Christian Pulisic e Christopher Nkunku. Tanto che, in panchina, oltre a Koni De Winter, Santiago Giménez (poi entrati contro i viola) e i due portieri, c'erano soltanto i giovani di Milan Futuro, il centrocampista Emanuele Sala e l'attaccante Cheveyo Balentien.