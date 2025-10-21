Pur senza tanti giocatori rimasti vittima di infortuni, tra cui Adrien Rabiot e Christian Pulisic, il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto per 2-1 la Fiorentina, conquistato la vetta della Serie A e regalato una gioia ai suoi tifosi: ora il club rossonero spera di poter fare altrettanto sul calciomercato. In panchina, contro i viola, c'erano i giocatori contati e la società ha capito che la variabile degli infortunati, alla lunga, potrebbe fare la differenza nel cammino in campionato. Motivo per cui vuole rinforzare la rosa a gennaio. PROSSIMA SCHEDA