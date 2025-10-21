Milan, Modric e Leao stanno coltivando un ottimo legame — Secondo Modric, la sfida non è impossibile. Dopo Milan-Fiorentina, Modric ha parlato così di Leao: «Rafa è fantastico, non vedevo l’ora di giocare con lui, sfortunatamente è rimasto fuori a lungo, ma questo è il Rafa di cui abbiamo bisogno. È un talento fantastico, per me è uno dei migliori al mondo e può migliorare. Dipende da lui».

Per il quotidiano generalista, di fatto, un'incoronazione pubblica. Dove, però, è anche giunto un invito a prendersi le proprie responsabilità. La risposta di Leao a Modric è arrivata qualche minuto dopo: «Quando Luka è arrivato a Milanello mi ha dato un abbraccio e ha detto che mi voleva aiutare, giocare con un compagno così mi aiuta a crescere, mi darà tanti assist».

Un conto, però, sono le interviste e un altro ciò che accade veramente all'interno nello spogliatoio. Da Milanello, ha raccontato il 'Corriere della Sera', assicurano come il rapporto tra Modric e Leao si stia cementando giorno dopo giorno. Il croato, con poche parole, gli dà sempre i consigli giusti, in campo e fuori. Non alzando la. voce, ma dando l'esempio concreto.

Sembra che Modric stia entrando nella testa di tutti al Milan, non solo di Leao. Che, per il 'CorSera', per Modric mostrerebbe rispetto autentico e spontaneo. Un po' come quello che aveva per Zlatan Ibrahimovic a inizio 2020, quando lo svedese è tornato al Milan per chiudere la carriera e ha trascorso mesi a lavorare sulla testa e sul suo rapporto con Leao.

Il croato è un modello da seguire. Per Rafa, ma non solo — Quando Ibra ha smesso, poi, Leao è andato nuovamente un po' in flessione, quasi come se avesse perso il suo maestro, il modello da seguire. Con Modric sembra averlo ritrovato. E ora il Diavolo potrebbe godersi la rinascita di Rafa, con la direzione d'orchestra dell'ex Real Madrid.

Ci sperano tutti, in primis Allegri. Che, sin dai primi giorni dall'arrivo di Modric al Milan, ha spiegato come il croato fosse un esempio da seguire. Il livornese è convinto che il suo Milan abbia ancora tanti margini di crescita, molti dei quali passeranno dalla crescita - agonistica, tattica e mentale - proprio di Leao.