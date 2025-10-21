Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Modric e Leao, che gran rapporto: il 10 del Milan ha preso il croato come modello e maestro

ULTIME MILAN NEWS

Modric e Leao, che gran rapporto: il 10 del Milan ha preso il croato come modello e maestro

Milan: Modric e Leao, la 'strana coppia'. Il loro rapporto cresce sempre di più: ecco come
Tra i segreti del Milan di Massimiliano Allegri, primo nella classifica di Serie A con 16 punti dopo 7 giornate, c'è da inserire anche l'ottimo feeling instauratosi tra Luka Modric e Rafael Leao. L'analisi del 'Corriere della Sera' con i retroscena
Daniele Triolo Redattore 

Il rapporto instauratosi tra Luka Modric e Rafael Leao, stelle del Milan di Massimiliano Allegri primo in classifica nel campionato di Serie A con 16 punti dopo 7 giornate, è alla base dell'approfondimento sui rossoneri pubblicato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

Modric in estate ha scelto il Milan con due missioni: riportare in alto il Diavolo, per cui tifava da bambino, al fine di poter giocare fisicamente e mentalmente il più 'allenato' possibile il suo quinto Mondiale con la sua Croazia. A quanto pare, per il 'CorSera', si è aggiunta una terza missione: trasformare Leao in un campione.

LEGGI ANCHE

Milan, Modric e Leao stanno coltivando un ottimo legame

—  

Secondo Modric, la sfida non è impossibile. Dopo Milan-Fiorentina, Modric ha parlato così di Leao: «Rafa è fantastico, non vedevo l’ora di giocare con lui, sfortunatamente è rimasto fuori a lungo, ma questo è il Rafa di cui abbiamo bisogno. È un talento fantastico, per me è uno dei migliori al mondo e può migliorare. Dipende da lui».

Per il quotidiano generalista, di fatto, un'incoronazione pubblica. Dove, però, è anche giunto un invito a prendersi le proprie responsabilità. La risposta di Leao a Modric è arrivata qualche minuto dopo: «Quando Luka è arrivato a Milanello mi ha dato un abbraccio e ha detto che mi voleva aiutare, giocare con un compagno così mi aiuta a crescere, mi darà tanti assist».

Un conto, però, sono le interviste e un altro ciò che accade veramente all'interno nello spogliatoio. Da Milanello, ha raccontato il 'Corriere della Sera', assicurano come il rapporto tra Modric e Leao si stia cementando giorno dopo giorno. Il croato, con poche parole, gli dà sempre i consigli giusti, in campo e fuori. Non alzando la. voce, ma dando l'esempio concreto.

Sembra che Modric stia entrando nella testa di tutti al Milan, non solo di Leao. Che, per il 'CorSera', per Modric mostrerebbe rispetto autentico e spontaneo. Un po' come quello che aveva per Zlatan Ibrahimovic a inizio 2020, quando lo svedese è tornato al Milan per chiudere la carriera e ha trascorso mesi a lavorare sulla testa e sul suo rapporto con Leao.

Il croato è un modello da seguire. Per Rafa, ma non solo

—  

Quando Ibra ha smesso, poi, Leao è andato nuovamente un po' in flessione, quasi come se avesse perso il suo maestro, il modello da seguire. Con Modric sembra averlo ritrovato. E ora il Diavolo potrebbe godersi la rinascita di Rafa, con la direzione d'orchestra dell'ex Real Madrid.

LEGGI ANCHE: Nuovo attaccante Milan, si aggiunge un nome sulla lista di Tare: è una grande sorpresa >>>

Ci sperano tutti, in primis Allegri. Che, sin dai primi giorni dall'arrivo di Modric al Milan, ha spiegato come il croato fosse un esempio da seguire. Il livornese è convinto che il suo Milan abbia ancora tanti margini di crescita, molti dei quali passeranno dalla crescita - agonistica, tattica e mentale - proprio di Leao.

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Mouzakitis (Olympiacos): ‘Studio Modric e sfido il...
Prima pagina Corriere dello Sport: “Rocchi, l’ultima parola: arbitro e VAR bocciati...

© RIPRODUZIONE RISERVATA