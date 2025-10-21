In alto, sotto la testata, il quotidiano romano torna sul calcio di rigore che ha deciso Milan-Fiorentina. A quanto pare, per il designatore arbitrale Gianluca Rocchi il penalty non doveva essere assegnato (oggi, quando sarà diffusa la puntata di 'Open V.A.R.' su 'DAZN', si capirà qualcosa in più) e, pertanto, gli arbitri Livio Marinelli e Rosario Abisso vanno verso lo stop.