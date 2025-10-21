Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: 'Rocchi, l'ultima parola: arbitro e VAR bocciati dopo Milan-Fiorentina'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 21 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 21 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, presenta le due sfide delle squadre italiane impegnate questa sera, alle ore 21:00, in Champions League. In PSV Eindhoven-Napoli, l'olandese Noa Lang - ex della partita - cercherà di lasciare il segno. In occasione di Union Saint-Gilloise-Inter, invece, scocca l'ora di Francesco Pio Esposito in coppia con Ange-Yoan Bonny.

In alto, sotto la testata, il quotidiano romano torna sul calcio di rigore che ha deciso Milan-Fiorentina. A quanto pare, per il designatore arbitrale Gianluca Rocchi il penalty non doveva essere assegnato (oggi, quando sarà diffusa la puntata di 'Open V.A.R.' su 'DAZN', si capirà qualcosa in più) e, pertanto, gli arbitri Livio Marinelli e Rosario Abisso vanno verso lo stop.

Alla Juventus, invece, rischia il posto Igor Tudor. Per l'allenatore dei bianconeri potrebbero risultare decisive le prossime due partite, in trasferta, contro Real Madrid in Champions e Lazio in Serie A. La 'Vecchia Signora' non vince da metà settembre.

