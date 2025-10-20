Milan-Fiorentina, Ordine: 'Squadra con anima oltre che identità. Leao ...'

Milan-Fiorentina 2-1, anche il giornalista Franco Ordine ha analizzato la vittoria rossonera di San Siro parlando di Leao e non solo. Ecco le sue parole

Il ritorno al gol e alla titolarità con il Milan di Leao non può che fare discutere. Dopo la vittoria dei rossoneri contro la Fiorentina grazie alla doppietta del portoghese , anche Franco Ordine ha detto la sua: "Il ritorno del figliol prodigo Leao, da titolare, coincide con il successo più prezioso della nuova stagione. Grazie ai due sigilli del portoghese, il Milan vola in vetta e rimonta la Fiorentina illusa forse dall'autorete di Gabbia all'alba della seconda frazione".

Milan-Fiorentina, il parere di Ordine anche su Leao

Il giornalista continua con la sua analisi su 'Il Giornale': "Con le bende e i cerotti, sei assenti e una panchina baby, questo Milan dimostra di avere un'anima oltre che una precisa identità. E Leao, atteso alla prova del nove, firma una doppietta che non gli capitava da novembre scorso a Cagliari".