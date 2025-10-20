Milan-Fiorentina, Ordine: 'Squadra con anima oltre che identità. Leao ...'

Milan-Fiorentina 2-1, anche il giornalista Franco Ordine ha analizzato la vittoria rossonera di San Siro parlando di Leao e non solo. Ecco le sue parole
Il ritorno al gol e alla titolarità con il Milan di Leao non può che fare discutere. Dopo la vittoria dei rossoneri contro la Fiorentina grazie alla doppietta del portoghese, anche Franco Ordine ha detto la sua: "Il ritorno del figliol prodigo Leao, da titolare, coincide con il successo più prezioso della nuova stagione. Grazie ai due sigilli del portoghese, il Milan vola in vetta e rimonta la Fiorentina illusa forse dall'autorete di Gabbia all'alba della seconda frazione".
Milan-Fiorentina, il parere di Ordine anche su Leao
Il giornalista continua con la sua analisi su 'Il Giornale': "Con le bende e i cerotti, sei assenti e una panchina baby, questo Milan dimostra di avere un'anima oltre che una precisa identità. E Leao, atteso alla prova del nove, firma una doppietta che non gli capitava da novembre scorso a Cagliari".