Milan-Fiorentina 2-1, una vittoria che vale tantissimo per il Diavolo specialmente per le tantissime assenze. Tra queste anche quella di Pervis Estupinan alle prese con un problema alla caviglia subita con il suo Ecuador. In campo per il Milan Davide Bartesaghi, terzino classe 2005 che ha già giocato titolare contro la Juventus. Altra prova convincente per il prodotto del settore giovanile rossonero. Ecco le pagelle del terzino dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA
PAGELLE MILAN
Bartesaghi è un titolare di questo Milan: due qualità spiccano sulle altre. Da migliorare …
Milan, Davide Bartesaghi è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria contro la Fiorentina. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione del terzino rossonero
