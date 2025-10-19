Davide Bartesaghi , giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Milan-Fiorentina , partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Dobbiamo stare tranquili, continuare così perché stiamo facendo una grande partita anche sotto l'aspetto dell'atteggiamento: ci manca solo un po' di convinzione negli ultimi 20 metri, adesso la troveremo e ci proveremo"