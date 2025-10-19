partite

Milan-Fiorentina 2-1: Leao fa doppietta e ribalta la partita | LIVE News

Milan-Fiorentina, la diretta testuale della partita di 'San Siro' | LIVE News
Alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' c'è Milan-Fiorentina, settima giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale
Redazione

19/10/2025 - 20:45
MILAN
2-1
FIORENTINA
90+6'
fine-match

Fischia Marinelli: il Milan vince in rimonta contro la Fiorentina grazie a una doppietta di afa Leao!

90+2
cambio

Altro cambio per il Milan: fuori Leao, dentro Balentien

Segnalati 6 minuti di recupero

89'
cambio

Cambio per il Milan: fuori Saelemaekers, dentro De Winter

86'
goal

GOOL DEL MILAN!

Su calcio di rigore Leao raddoppia  spiazzando De Gea

84'

CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN

82'

Check del VAR in corso per un calcio di rigore per il Milan

76'
cambio

Cambio per la Fiorentina: dentro piccolo, fuori Kean

75'
occasione

Arriva una palla in mezzo per Gimenez che calcia subito sotto la traversa: De Gea para e manda la palla in angolo

73'
ammonizione

Ammonito Tomori

63'
goal

GOOOL DEL MILAN! Dopo ben 513 giorni Leao torna a segnare a San Siro! 1-1

59'
ammonizione

Altro ammonito, secondo per il Milan: Fofana finisce nel taccuino di Marinelli

56'
cambio

Cambio per il Milan: fuori  Athekame, dentro Gimenez

55'
goal

Al minuto 55 si sblocca il match: Robin Gosens porta in vantaggio la Fiorentina a San Siro

54'
ammonizione

Ammonito Nicolussi Caviglia per una scivolata

49'
ammonizione

Primo ammonito del match: Zachary Athekame finisce sul taccuino dell'arbitro

45'
inzio-secondo-tempo

Inizia il secondo temp di Milan-Fiorentina!

45+1'
fine-primo-tempo

Finisce qui il primo tempo: 0-0

45'

Segnalato 1 minuto di recupero a San Siro

33'

Bellissimo cross di Athekame in area che però non viene sfruttato da Leao

29'

Leao commette fallo su Pongracic

20'
occasione

Pavlovic sfiora il vantaggio!

Il centrale spreca l'occasione dell'1-0 mandando la palla sopra la traversa

12'

Leao tenta la giocata dalla sinistra, ma la difesa della viola chiude i varchi

4'

Nicolussi Caviglia atterra Saelemaekers: fallo e calcio di punizione 

1'
inzio-match

Tutto pronto a San Siro: inizia Milan-Fiorentina!

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Stefano Pioli.

 

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers; R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Balentien, Giménez. Allenatore: Allegri.

 

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongračić, Marí, Ranieri; Dodô, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fagioli, Fazzini; Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Comuzzo, Kouadio, Viti, Fortini, Ndour, Sohm, Guðmundsson, Sabiri, Džeko, Piccoli. Allenatore: Pioli.

MILAN-FIORENTINA, LE NOTIZIE LIVE

Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Luca Calamai ha parlato della partita di stasera

Il noto giornalista sportivo Massimo Callegari ha voluto spendere due sul match di questa sera

Le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 a 'San Siro'

Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a San Siro. Alle ore 20:45 in campo per Milan-Fiorentina!

In occasione della sfida tra Milan e Fiorentina, il doppio ex Giovanni Galli ha rilasciato delle dichiarazioni

Le top news della giornata anche in chiave di Milan-Fiorentina

Milan-Fiorentina, Balentien dovrebbe essere chiamato di nuovo da Allegri per la prima squadra. Può essere la carta dalla panchina?

Milan-Fiorentina, Ricci pronto a scendere in campo da titolare con i rossoneri. In stagione sarebbe la prima volta in Serie A

Milan-Fiorentina, Leao pronto a tornare titolare dopo la partita di Coppa Italia contro il Bari di agosto. Le parole di Allegri 'pesano'

Milan-Fiorentina, le ultime novità sull'infortunio di Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista inglese non dovrebbe farcela per la partita

La tifoseria organizzata del Milan ha postato sui social un messaggio prima di Milan-Fiorentina.

Milan-Fiorentina, Massimiliano Allegri ha parlato ieri nella classica conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla sfida tra Milan e Fiorentina, in programma alle ore 20:45 di domenica 19 ottobre

Milan-Fiorentina, il giornalista Franco Ordine ha scritto un lungo pezzo per 'Il Giornale' parlando della sfida di San Siro e di Leao

Il doppio ex Cristian Brocchi ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Fiorentina, in particolare parole su Rafael Leao

Milan-Fiorentina, Modric di nuovo titolare nel centrocampo rossonero. Il Diavolo si affida al suo leader assoluto di questa stagione

Milan-Fiorentina, probabili formazioni: altra assenza dell'ultimo minuto per Massimiliano Allegri? Loftus-Cheek potrebbe non farcela

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' a Milano, Milan-Fiorentina, settima giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

