partite
Milan-Fiorentina 2-1: Leao fa doppietta e ribalta la partita | LIVE News
Fischia Marinelli: il Milan vince in rimonta contro la Fiorentina grazie a una doppietta di afa Leao!
Altro cambio per il Milan: fuori Leao, dentro Balentien
Segnalati 6 minuti di recupero
Cambio per il Milan: fuori Saelemaekers, dentro De Winter
GOOL DEL MILAN!
Su calcio di rigore Leao raddoppia spiazzando De Gea
CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN
Check del VAR in corso per un calcio di rigore per il Milan
Cambio per la Fiorentina: dentro piccolo, fuori Kean
Arriva una palla in mezzo per Gimenez che calcia subito sotto la traversa: De Gea para e manda la palla in angolo
Ammonito Tomori
GOOOL DEL MILAN! Dopo ben 513 giorni Leao torna a segnare a San Siro! 1-1
Altro ammonito, secondo per il Milan: Fofana finisce nel taccuino di Marinelli
Cambio per il Milan: fuori Athekame, dentro Gimenez
Al minuto 55 si sblocca il match: Robin Gosens porta in vantaggio la Fiorentina a San Siro
Ammonito Nicolussi Caviglia per una scivolata
Primo ammonito del match: Zachary Athekame finisce sul taccuino dell'arbitro
Inizia il secondo temp di Milan-Fiorentina!
Finisce qui il primo tempo: 0-0
Segnalato 1 minuto di recupero a San Siro
Bellissimo cross di Athekame in area che però non viene sfruttato da Leao
Leao commette fallo su Pongracic
Pavlovic sfiora il vantaggio!
Il centrale spreca l'occasione dell'1-0 mandando la palla sopra la traversa
Leao tenta la giocata dalla sinistra, ma la difesa della viola chiude i varchi
Nicolussi Caviglia atterra Saelemaekers: fallo e calcio di punizione
Tutto pronto a San Siro: inizia Milan-Fiorentina!
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Stefano Pioli.
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers; R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Balentien, Giménez. Allenatore: Allegri.
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongračić, Marí, Ranieri; Dodô, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fagioli, Fazzini; Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Comuzzo, Kouadio, Viti, Fortini, Ndour, Sohm, Guðmundsson, Sabiri, Džeko, Piccoli. Allenatore: Pioli.
+++ MILAN-FIORENTINA, LE NOTIZIE LIVE +++
Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Luca Calamai ha parlato della partita di stasera
Il noto giornalista sportivo Massimo Callegari ha voluto spendere due sul match di questa sera
Le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 a 'San Siro'
Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a San Siro. Alle ore 20:45 in campo per Milan-Fiorentina! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo
In occasione della sfida tra Milan e Fiorentina, il doppio ex Giovanni Galli ha rilasciato delle dichiarazioni
Le top news della giornata anche in chiave di Milan-Fiorentina
Milan-Fiorentina, Balentien dovrebbe essere chiamato di nuovo da Allegri per la prima squadra. Può essere la carta dalla panchina?
Milan-Fiorentina, Ricci pronto a scendere in campo da titolare con i rossoneri. In stagione sarebbe la prima volta in Serie A
Milan-Fiorentina, Leao pronto a tornare titolare dopo la partita di Coppa Italia contro il Bari di agosto. Le parole di Allegri 'pesano'
Milan-Fiorentina, le ultime novità sull'infortunio di Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista inglese non dovrebbe farcela per la partita
La tifoseria organizzata del Milan ha postato sui social un messaggio prima di Milan-Fiorentina. Il post della Curva Sud
Milan-Fiorentina, Massimiliano Allegri ha parlato ieri nella classica conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A
Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla sfida tra Milan e Fiorentina, in programma alle ore 20:45 di domenica 19 ottobre
Milan-Fiorentina, il giornalista Franco Ordine ha scritto un lungo pezzo per 'Il Giornale' parlando della sfida di San Siro e di Leao
Il doppio ex Cristian Brocchi ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Fiorentina, in particolare parole su Rafael Leao
Milan-Fiorentina, Modric di nuovo titolare nel centrocampo rossonero. Il Diavolo si affida al suo leader assoluto di questa stagione
Milan-Fiorentina, probabili formazioni: altra assenza dell'ultimo minuto per Massimiliano Allegri? Loftus-Cheek potrebbe non farcela
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' a Milano, Milan-Fiorentina, settima giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA