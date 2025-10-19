Milan-Fiorentina , una sfida importante per entrambe le squadre. I rossoneri salirebbero in testa al campionato da soli con una vittoria, la viola si rilancerebbe dopo un inizio di stagione complesso. Il doppio ex Cristian Brocchi ha parlato proprio della partita di questa sera a San Siro: "Bella perché si affronteranno due formazioni che cercano di giocare e non aspettano l’avversario. La Fiorentina non ha una buona classifica, ma contro la Roma non meritava di perdere ed è rimasta… al gol subito a tempo scaduto contro il Cagliari. Ha perso troppi punti e non ha ancora trovato la direzione giusta. A differenza del Milan ". Queste le parole dell'ex allenatore e centrocampista del Milan nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

La Fiorentina ha iniziato male, il Milan molto bene. Da cosa è sorpreso Brocchi? "Dalla Fiorentina. Nelle prime giornate di campionato i viola qualcosa di buono a livello di gioco l’hanno mostrato, ma Kean è stato sfortunato e non ha avuto il piede caldo. In più i gol subiti su calcio piazzato sono stati troppi: hanno inciso sui risultati e hanno tolto autostima e tranquillità. La squadra è buona, migliore della classifica che ha". PROSSIMA SCHEDA