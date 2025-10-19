partite
Milan-Fiorentina, dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
+++ MILAN-FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Loftus-Cheek, Gimenez, Balentien. Allenatore: Massimiliano Allegri.
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean. A disposizione: Lazzerini, Martinelli, Comuzzo, Viti, Parisi, Fortini Kouadio, Fagioli, Sohm, Ndiur, Sabiri, Dzeko, Piccolo. Allenatore: Stefano Pioli.
+++ MILAN-FIORENTINA, LE NOTIZIE LIVE +++
Milan-Fiorentina, probabili formazioni: altra assenza dell'ultimo minuto per Massimiliano Allegri? Loftus-Cheek potrebbe non farcela
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' a Milano, Milan-Fiorentina, settima giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
