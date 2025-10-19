Questa sera, alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, andrà in scena Milan-Fiorentina , gara valida per la 7 giornata di Serie A 2025-2026. Dopo diverso tempo, Stefano Pioli farà ritorno a San Siro da avversario per la prima volta dopo l'addio ai colori rossoneri. Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Luca Calamai ha voluto spendere alcune parole su match di stasera, soffermandosi sul Milan di Allegri e, in modo particolare, su Rafael Leao , colui che può dare la spinta decisiva per il camino verso il tricolore. Ecco, di seguito, le sue parole:

"E stasera tocca al Milan. Per la squadra di Allegri quella contro una Fiorentina in stato confusionale è una prova di maturità. Il Milan è da scudetto? Lo dimostri contro quel Pioli che il tricolore lo ha vinto sulla panchina rossonera sfidando tutti i pronostici. Allegri deve rinunciare alle sue stelle Rabiot e Pulisic. Tanta roba. Due giocatori che sanno incidere in fase conclusiva. Che sanno inventarsi il colpo decisivo. Dall’altra parte la Fiorentina punta a recuperare Kean. Allegri spera di avere qualcosa di speciale da Leao. Un talento smarrito. Max riuscirà a riaccendere il gioiello portoghese? Leao può dare la spinta decisiva al Milan per andare a caccia del tricolore. Allegri e Pioli hanno una cosa in comune: un disperato bisogno di fare punti. Anche se per obiettivi totalmente diversi".